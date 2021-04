Dít is hoe je het beste om kunt gaan met je liefdesverdriet

Gedumpt worden of het zelf met iemand uitmaken is nooit leuk. Maar een relatie die op de klippen loopt, is ook een vat vol inzichten om op persoonlijk niveau van te groeien.

Handen omhoog als je op een zeker moment in je leven jankend van ellende, bak ijs en pak tissues binnen handbereik, urenlang de social media van je kersverse ex hebt gebinged. Op zoek naar aanwijzingen over de handel en wandel van de ander, elk minuscuul detail analyserend met je vriendinnen, met als rode draad hoe het nou toch zo mis kon gaan. Woedegevoelens borrelend in je buik, steeds wilder, tot het punt dat je je glas wijn het liefst door de kamer zou willen smijten. Maar waarom voel je je dan zo verschrikkelijk door de mangel gehaald? En gaat dit liefdesverdriet ooit nog voorbij?

Alle clichés over liefdesverdriet zijn waar. Je bent teleurgesteld in alles en iedereen. Uit je bed komen, voelt als een opgave. De pijn reikt tot in alle hoeken van je lichaam. En vooruitzicht op verbetering is er ook al niet. ‘Een gebroken hart kun je vergelijken met een zwaar rouwproces, zeker als de ander ervoor kiest om te stoppen met de relatie,’ zegt liefdesverdrietpsycholoog Hester Schaart. ‘Je hebt het gevoel dat je met lege handen overblijft, want je ex slaat het boek dat jullie samen hebben geschreven van de ene op de andere dag dicht. Dat overkomt je, daar kun je jezelf niet op voorbereiden en je kunt er ook niet rationeel mee omgaan. Rouw en zingevingsvraagstukken, dat gaat lastig samen, zeker in de allerprilste beginperiode.’

Het beëindigen van een relatie is vergelijkbaar met het afkicken van drugs

Afkicken van je ex

Als jij verdrietig, wanhopig, somber en paniekerig bent omdat je het idee hebt dat je toekomst van je is afgepakt, dan is het verdomd lastig om daar een positieve draai aan te geven. ‘In eerste instantie laat ik mensen goed stilstaan bij het verlies,’ vertelt Schaart. ‘Pas daarna begeleid ik ze voorzichtig naar de vraag wie zij nu eigenlijk zijn, zonder die partner. Wie ben jij, als je de relatie die je had, wegdenkt? Waar sta je voor, in het leven? Veel mensen willen daar niet aan. Ze willen het verleden naar zich toetrekken en hun ex weer naast zich, om zich volledig en compleet te voelen. Dat is een rare mindfuck, omdat je ergens met je verstand wel weet dat je een totaal heel mens bent zonder je ex, maar het voelt zo ongelooflijk pijnlijk zonder die ander.’

Waarom het zo pijnlijk is, heeft te maken met het feit dat je brein echt van slag is. Uit onderzoek van de Amerikaanse Saint Louis University blijkt dat het beëindigen van een relatie vergelijkbaar is met het afkicken van een verslavende drugs. Schaart: ‘Als je aan je ex denkt, worden dezelfde hersengebieden actief als bij mensen die hun best doen om van de cocaïne, sigaretten of drank af te komen. Dat is ergens een geruststelling, omdat je weet dat de ontwenningsverschijnselen na een tijdje vanzelf minder worden. Dan komt ook het moment dat je écht kunt gaan bepalen: wie ben ik nu? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Dat maakt dat ik zie dat veel mensen na een liefdesbreuk een totaal andere slag gaan maken in hun leven.’

Zo haal je optimisme uit je liefdesverdriet

Zet de positieve kanten op papier Dat geeft zelfvertrouwen en wijsheid, blijkt uit Amerikaans onderzoek waarin proefpersonen met een gebroken hart werd gevraagd om drie dagen op rij een kwartier tot een halfuur te schrijven over de voordelen van hun liefdesbreuk.

Huil uit bij je vriendinnen Je emoties opkroppen, daar is nog nooit iemand beter van geworden. Een uitstekende pleister voor een gebroken hart is het delen van je verhaal. Met vriendinnen, je moeder, collega’s of een aardige onbekende die je toevallig tegenkomt op straat.

Kom in beweging Een overdosis chocolade en Netfix klinkt verleidelijk, maar je voelt je beter als je even gaat sporten. Ook al ga je maar een halfuurtje wandelen of fietsen, bewegen zorgt voor de aanmaak van endorfine en vermindert sombere gevoelens.

