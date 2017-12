Dit is het lievelingsrecept van Ellen Hoog voor het kerstdiner

Bruis je niet van de inspiratie voor al die feestelijke eetpartijen in deze tijd van het jaar? No stress. Ellen Hoog deelt haar recept voor zalm Wellington met dille-komkommerlinten.

Ellen Hoog: ‘Sinds de Olympische Spelen in Londen ga ik elk jaar terug naar deze stad. Het liefst rond kerst. Mijn lievelingsgerecht aldaar: zalm Wellington. Dat je mij dit gerecht elke dag kunt voorschotelen, gaat misschien wat ver, maar over vier keer per week doe ik heus niet moeilijk.’

Benodigdheden voor 2 personen

2 stukken zalmmoot van 150 g • 1 el dijonmosterd • ½ el wittewijnazijn • 2 el zonnebloemolie • 1 el vloeibare honing • 15 g dille, gehakt • 2 stukken bladerdeeg van ± 20 x 15 cm • 1 ei, losgeklopt • 1 komkommer, in linten • zeezout en peper • ovenplaat • bakpapier • dunschiller

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed de ovenplaat met bakpapier. Meng de mosterd met de azijn, zonnebloemolie, honing en dille tot een dressing. Breng op smaak met zeezout en peper. Leg het bladerdeeg op de ovenplaat. Leg op elk stuk een stuk zalm. Snij het deeg op maat zodat de zalm er in de breedte op past. Kwast de zalm in met een beetje dressing. Bestrooi met wat zeezout en peper. Vouw het bladerdeeg over de zalm. Laat een stukje in het midden van de zalm open zodat je de vis blijft zien. Smeer de randjes van ’t deeg in met losgeklopt ei. Bak de zalm circa 30 minuten in het midden van de oven. Schep de rest van de dressing door de komkommerlinten en serveer bij de zalm.

