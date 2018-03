Lize adviseert: ‘Zoek het avontuur in jezelf en laat je niet gek maken’

Wat als je collega ontzettend smakt of je stikjaloers bent op de datingavonturen van je single vriendinnen? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hai Lize,

Ik heb sinds drie jaar een vriend. Hoewel ik gek op hem ben, merk ik dat ik jaloers ben als vriendinnen vertellen over spannende dating- avonturen. Wat betekent dit? Liefs

Lize: Hai, Het kan betekenen dat je vriend toch niet de man is die je zoekt. Of er is iets anders aan de hand. Het is niet ongewoon dat mensen de schuld van hun onvrede bij hun partner leggen. Maar jouw geluk en avontuur zijn jouw verantwoordelijkheid en niet die van hem. Dus kijk wat je voelt, denkt en wilt. Misschien wil je een studie doen die je uitdaagt, de wereld over reizen of een baan die je geen halve burn-out bezorgt. Zoek het avontuur in jezelf en laat je niet gek maken door verhalen. Wedden dat je vriendinnen aan jouw lippen hangen als je vertelt hoe je elke avond knuffelend in slaap valt met iemand die van je houdt? Liefs

