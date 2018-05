Lize Korpershoek geeft advies: ‘Drink niet als je met collega’s op stap bent’

Wat als je vriend geen vinger uitsteekt in het huishouden of je jezelf voor schut hebt gezet door dronken te worden op een werkborrel? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize,

Ik hou nogal van een drankje, maar de laatste tijd heb ik mezelf niet zo goed onder controle. Vroeger kon ik zuipen als een bouwvakker en werd ik maar niet dronken. Nu is er een gigantisch keerpunt op de avond, ik word dan zó ontzettend lazarus dat ik me de halve avond niet meer kan herinneren. Laatst hadden we een borrel met mijn werk en ik heb mezelf ontiegelijk voor schut gezet. Uiteraard is hier beeldmateriaal van. Ik durf mijn collega’s amper onder ogen te komen, ze zijn ook zo vreselijk serieus allemaal. Wat moet ik nou, Lize…

Doei.

Lize: Hoi! Drink niet als je met collega’s op stap bent. Maak er een grapje van en zeg: ‘Een Spa rood alsjeblieft! Ja, we willen niet dat ik wéér bitterballen in de oren van de baas prop!’ of wat het ook is wat je gedaan hebt. Wees lief voor jezelf en zie de humor in van hoe je jezelf voor schut hebt gezet. Kijk dus door je eigen ogen naar jezelf, in plaats van door die van je collega’s. Dan bepaal jij de situatie en hoeft je baas niet vroegtijdig naar huis om zijn oren te wassen. Proost!

Ook een prangende levensvraag voor Lize? Mail naar redactie@viva.nl en check Lize’s YouTube-kanaal voor meer advies.

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 20. Deze editie ligt t/m 22 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.