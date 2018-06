Lize geeft advies: ‘Een relatie is niet het hoogste doel van je bestaan’

Wat als je je relatie niet meer spannend vindt of iedereen er grappen over maakt dat je veganist bent? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Ha die Lize,

Na anderhalf jaar is de klad er behoorlijk ingekomen tussen mijn vriend en mij. Het is gewoon niet meer spannend, ook al vind ik hem wel echt leuk en interessant. Het is al de derde keer dat dit me in een relatie overkomt. What to do? Weer genieten van het vrijgezellenleven? Het nog even aankijken?

Lize: Hoi! Als dit al de derde keer is, dan is er duidelijk een patroon gaande. Ik herken het, stapte ook uit relaties zodra er geen spanning meer was en ik niet meer hoefde te vechten voor liefde. Maar als je dat even goed bekijkt, slaat het nergens op! Het mooie aan een relatie is juist dat je een fijne basis hebt zonder stress. Het kan natuurlijk zijn dat deze jongen gewoon niet De Man van je leven is. Maar het kan ook zijn dat je – weet ik veel – vroeger moest vechten voor de liefde van je vader en niet gewend bent om liefde te ervaren als alles gewoon rustig is. Bedenk daarom of er los van spanning andere dingen zijn die je bij iemand anders zou willen halen. En o ja, een relatie is niet het hoogste doel van je bestaan. Je zou er ook voor kunnen kiezen alles te steken in jezelf honderd procent voelen in plaats van dat bij een vent te halen. Succes!

