Lize geeft advies: ‘Het feit dat hij liegt om van jouw ‘gezeur’ af te zijn, is zorgwekkend’

Wat als je vriend liegt over zijn drugsgebruik of je vriendinnen botox belachelijk maken? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Lieve Lize,

Mijn vriend heeft een groep vrienden met wie hij geregeld op stap gaat. Op zich vind ik dát geen probleem, maar hij gebruikt dan altijd drugs. Verschrikkelijk. Ik ben bang dat hij op zo’n moment gekke dingen gaat doen die mij kunnen kwetsen. Ik heb een paar keer gezegd dat ik het echt niet oké vind, maar het interesseert hem niet. Sterker nog: het werkt averechts. Inmiddels liegt hij over zijn drugsgebruik om van mijn gezeur af te zijn.

Lize: Hoi! Dat hij drugs gebruikt en jij niet, kan gebeuren en is op zich bespreekbaar. Het feit dat er gelogen moet worden om van jouw ‘gezeur’ af te zijn, is wel zorgwekkend. Want leugens creëren afstand en dat is geloof ik niet helemaal het idee bij een relatie. Probeer, als je met hem over zijn gebruik praat, het niet te laten gaan over wat jíj ervan vindt. Dat is wat hij waarschijnlijk als ‘zeuren’ ervaart. Heb het liever over waaróm hij drugs gebruikt. Zodat jij hem, en hij zichzelf misschien, beter kan begrijpen. En o ja… Dat hele ‘bang dat je gekwetst wordt’-ding moet je linea recta de deur uit sodemieteren. Want naast niet liegen is iemand vertrouwen vrij essentieel in dat hele ding dat een relatie hebben heet. Zet ’m op!

