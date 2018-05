Lize geeft advies: ‘Ho, ho, rustig even, jullie hebben alleen dronken gezoend’

Wat te doen als je gezoend hebt met je baas of je graag naar de muziek van R. Kelly luistert? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Lize, help!

Mijn baas en ik hebben laatst op een personeelsborrel wel een kwartier staan zoenen bij het kopieerapparaat. We zijn allebei single, maar ik had nooit eerder op deze manier naar hem gekeken. Hij doet alsof er nooit iets is gebeurd en het zou kunnen dat hij het niet eens meer weet, want we waren best dronken. Ondertussen ben ik in de war, misschien wil ik wel meer van hem. Maar hij is ook mijn baas en ik hou erg van mijn werk, dus er staat wel iets op het spel. Wat moet ik doen?

Lize: Ho, ho, rustig even, jullie hebben alleen dronken gezoend. Misschien moet je, voordat je het groter maakt dan het is, uitvinden wat dit betekent. En dus ernaar vragen zonder het romantisch of ongemakkelijk te maken: ‘Heej, weet je nog dat we stonden te zoenen bij het kopieerapparaat? Ik vond dat wel leuk, is er een mogelijkheid tot een date?’ En dan kun je jezelf nog indekken door erbij te zeggen: ‘Ik snap dat het misschien ongepast is om op date te gaan met een werknemer, maar het was ook ongepast om te zoenen naast het kopieerapparaat. Dus niet geschoten, altijd mis.’ Succes en chill out!

Ook een prangende levensvraag voor Lize? Mail naar redactie@viva.nl en check Lize’s YouTube-kanaal voor meer advies.

Meer ‘Adviezen van Lize’ lees je in VIVA 21. Deze editie ligt t/m 29 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.