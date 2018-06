Lize geeft advies: ‘Het is een nepprofiel of je vriend is een ontiegelijke zak’

Hoe reken je af met een smartphoneverslaving? En wat doe je als je ontdekt dat je vriend op Tinder zit? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) weet raad.

Lize, help!

Een goede vriendin vertelde me gisteren dat ze mijn vriend is tegengekomen op Tinder. We zijn zeven jaar bij elkaar en wonen al drie jaar samen! Ik ben woest en voel me zo bedonderd. Wat moet ik doen?

Lize: ‘Hi, Laten we beginnen met het feit dat er twee opties zijn. 1. Het is een nepprofiel. 2. Je vriend is een ontiegelijke zak. Probeer het profiel te vinden, zodat je bewijsmateriaal hebt en meteen kunt zien wanneer het profiel voor het laatst actief was. Want ja, dat staat er ook bij (toch? In mijn Tinder-tijd wel namelijk). Ook kun je dan meteen checken of de bio klinkt alsof hij het zelf geschreven heeft. Als er staat Polish guy looking for ‘Sexy Time’ kun je, denk ik, rustig ademhalen. Als je vermoedt dat het een echt profiel is, confronteer die zak er dan mee. Want dat is net zo onbegrijpelijk als Sexy Time tussen aanhalingstekens zetten. Sterkte..’

