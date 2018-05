Lize Korpershoek geeft advies: ‘Gooi, schreeuw, jank alles eruit!’

Wat als je vriend strontvervelend wordt met een borrel op of je met een immens schuldgevoel dealt? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hallo Lize,

Moederdag zit er weer aan te komen en dat is voor mij een k*tdag sinds mijn moeder zeven jaar geleden overleed. Het ergste: ik was helemaal niet zo’n leuke dochter, ik was vooral enorm bezig met mijn ‘zeer belangrijke’ twintigersleventje terwijl zij ernstig ziek was. Dan was ik bijvoorbeeld geïrriteerd dat ze niet naar mijn getrokken verstandskies vroeg in het kader van ‘het hoeft toch niet altijd over jou te gaan’. Inmiddels schaam ik me de ogen uit mijn kop en heb ik het gevoel dat ik haar enorm heb laten zitten. Heb jij tips over hoe met dit immense schuldgevoel te dealen?

Lize: Hey, Wat rot. Het kloterige is dat je er niet veel meer aan kunt veranderen. Het enige wat je wél kunt veranderen, is hoe de situatie zich vertaalt in jouw hoofd. Accepteer daarom dat het zo is gegaan, en leef niet forever met schuld, want daar hebben jij en je moeder helemaal niets aan. Vind rust in de gedachte dat je het nu wel snapt. Schrijf haar een brief met alles wat je haar zou willen zeggen en lees die hardop voor. Gooi, schreeuw, jank alles eruit! Haal met familieleden mooie herinneringen aan je moeder op en hang foto’s daarvan in je huis. Je kunt veel beter nadruk blijven leggen op de fijne tijden die jullie samen hadden dan te blijven hangen in wat er misging. Sterkte.

