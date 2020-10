Lotte (30): ‘Ik bleek zwanger van de beste vriend van mijn vader’ (+)

Vol ongeloof staarde Lotte (30) naar de zwangerschapstest. Was dit haar straf omdat ze een affaire had met de beste vriend van haar vader?

‘Richard had uitgebreid gekookt. We praatten, dronken wijn en nestelden ons op de bank voor een spannende film. Richard was al jaren de beste vriend van mijn vader en sinds kort ook een goede vriend van mij. We gingen regelmatig stappen en hadden de grootste lol. ‘Ik hoef geen wijn meer, want ik moet zo naar huis rijden,’ zei ik toen Richard wilde bijschenken. ‘Dan blijf je toch slapen?’ Ik schudde mijn hoofd. Toch schonk hij mijn glas vol. ‘Je kunt in de logeerkamer.’ Weifelend dronk ik mijn glas leeg.

Het allerbeste

Was het verkeerd wat ik deed? Een vriendin had laatst al eens haar bedenkingen geuit. ‘Leuk dat je sinds die verjaardag opeens zo goed kunt opschieten met Richard, maar hij belt wel erg vaak. Wat vindt zijn vrouw daarvan?’ Ik keek naar de kale man naast me. Op een tafeltje naast hem stond een foto met twee lachende meisjes en hun stralende moeder. Zij waren een weekend weg en hadden geen idee dat hun vader me had gebeld om hem gezelschap te houden.

Mijn ogen gleden van de foto terug naar de vijftien jaar oudere man en bleven hangen op zijn onaantrekkelijke bierbuik. Toch voelde ik een kriebel toen hij me die avond, na twee flessen wijn, opeens probeerde te zoenen. ‘Dit kunnen we niet maken,’ zei ik. Richard zuchtte: ‘Je hebt gelijk, maar het voelt zo vertrouwd met jou. Je bent zo fantastisch mooi.’ Ik luisterde naar hem terwijl hij vertelde over de ruzies met zijn vrouw.

‘Het lijkt wel alsof we elkaars taal niet meer spreken. Eigenlijk zijn we alleen nog maar bij elkaar voor de kinderen.’ Ik voelde me behaaglijk bij hem op de bank. ‘Je kunt altijd met me praten,’ zei ik begripvol. We waren een open boek voor elkaar. Hij wist ook alles van de foute mannen die steeds weer op mijn pad kwamen. ‘Jij verdient het allerbeste,’ zei hij.’

Mak lammetje

‘Richard maakte het bed op in de logeerkamer en gaf me een T-shirt. Terwijl ik me omkleedde, bleef hij naar me kijken. Zijn blauwe ogen maakten me zenuwachtig. Toen ik onder de deken kroop, ging hij naast me liggen. Op de een of andere manier durfde ik niet te zeggen dat hij weg moest gaan. Zelfs niet toen hij me begon te zoenen. Zijn handen gingen onder mijn T-shirt en als een mak lammetje liet ik me uitkleden. Het gebeurde als een waas.

De volgende ochtend drong de realiteit, ondanks mijn bonkende kater, keihard tot me door. Ik had seks gehad met een getrouwde man. Een getrouwde man die ook nog eens de beste vriend van mijn vader was! Ik voelde me vies en schuldig. Waarom had ik geen nee gezegd? Waarom vond ik het zo moeilijk om mijn grenzen aan te geven? Richard leek er geen moeite mee te hebben. Hij noemde me zelfs zijn minnares. ‘Kom je langs, ik heb de sauna al aangezet,’ appte hij niet veel later toen zijn vrouw er weer niet was. Mijn vriendin had gelijk, hij was maar uit op één ding.

Overtijd

Ik probeerde hem te negeren, maar overal waar ik was, dook Richard op. In de stad, bij mijn werk, in de supermarkt. Toch betrapte ik mezelf erop dat ik zijn aandacht fijn vond. Hij gaf me het gevoel dat ik de mooiste en leukste vrouw op aarde was. Dat gevoel had ik al lang niet gekregen van een man.

Een paar weken later vertelde ik mijn vriendin wat er was gebeurd. Het geheim drukte zwaar op m’n schouders en ik vond het fijn om erover te praten. ‘Ben je verliefd op hem?’ vroeg ze. ‘Volgens mij niet,’ zei ik. ‘Je hebt het toch wel veilig gedaan?’ ‘Nee, maar ik slik de pil.’

Ik durfde haar niet te vertellen dat ik al twee weken overtijd was. De uitslag van een zwangerschapstest zette mijn angst om in werkelijkheid. Verbijsterd staarde ik naar het blauwe kruisje. Dit was mijn straf en ik vond ergens dat ik het verdiende. Ik voelde me lamgeslagen. Maar tegelijkertijd was er ook iets van trots dat ik zwanger was en ik vroeg me af of ik zomaar het prille leven in me weg kon laten halen.’

In de steek gelaten

‘Radeloos vertelde ik mijn ouders van de zwangerschap. ‘Is het van Richard?’ vroeg mijn vader meteen. Mijn adem stokte, maar hij mocht het niet weten. De schaamte was te groot. Zijn vriend met zijn bloedeigen dochter. ‘Je bent de afgelopen maanden zo close met hem,’ zei mijn moeder achterdochtig. ‘Jullie kennen hem niet, het was een onenightstand,’ loog ik.

’De abortuskliniek gaf me een week bedenktijd. Richard wist nog van niets’

Tranen rolden over mijn wangen en ze sloegen hun armen om me heen. ‘We steunen je, wat je ook beslist,’ zei mijn vader geruststellend. De volgende dag ging ik met mijn moeder naar een abortuskliniek. Ik bleek zeven weken zwanger te zijn en kreeg een week bedenktijd. Richard wist nog van niets. Mijn vriendin Nienke vond dat ik het niet aan hem moest vertellen. ‘Dan kom je helemaal niet meer van hem af,’ zei ze. Toch wilde ik dat Richard het wist. We hadden het samen veroorzaakt.

Ik schoot meteen vol toen hij die avond binnenkwam. ‘Ik ben zwanger,’ snotterde ik. Richard viel een paar seconden stil. ‘Je moet zelf bepalen wat je doet, maar ik heb liever dat je het weg laat halen,’ zei hij afstandelijk. Volgens hem zou alles goed komen, maar ik voelde me in de steek gelaten. Stiekem hoopte ik dat hij het kind wilde houden, hoe ingewikkeld dat alles ook zou maken. Tegelijkertijd besefte ik dat ik het leven van een heel gezin overhoop zou gooien. Al die ellende wilde ik mijn kind besparen.

Diep bedroefd

Na de abortus voelde ik me diep bedroefd, omdat ik niet het lef had gehad om voor de baby te vechten. Richard deed alsof er niets was gebeurd. Hij vroeg of ik mee ging stappen en hij maakte zelfs grapjes over zijn sterke zaad. Dat maakte me misselijk en ik zei dat hij me met rust moest laten. ‘Ik heb tijd nodig om alles te verwerken.’ Hij had geen idee van het litteken dat de abortus bij me had achtergelaten. Mijn vriendinnen zagen de dikke wallen onder mijn ogen en ik was kilo’s afgevallen. Maar Richard liet me niet met rust. Hij bleef bellen en appen. ‘Ik kan niet zonder jou,’ schreef hij.’

Sommige artikelen kun je maar gedeeltelijk lezen op viva.nl, omdat ze afkomstig zijn uit de papieren VIVA. Uit respect naar onze abonnees én om te zorgen dat wij online leuke gratis content kunnen blijven maken, linken wij je door naar onze magazine-shop om het hele artikel te lezen. Dit is een online platform waar je alle edities van VIVA ook los kunt bestellen. We hopen te kunnen rekenen op je begrip!

Tekst: Esther Derks | Foto: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.