Louky (33): ‘Ik rouw op dezelfde manier waarop ik van hem hield: in stilte’

Louky (33) bedroog haar man met zijn broer. En toen ging hij dood.

‘Ik denk dat iedereen het gevoel wel kent, of heeft gekend: de manier waarop je zintuigen tot leven komen, alleen maar doordat die ene, speciale persoon de ruimte binnenkomt. Degene die ervoor zorgt dat je hele wereldje, zoals je het altijd kende, door elkaar wordt gegooid. Zo iemand van wie je het aan de ene kant lastig vindt om bij in de buurt te zijn, maar tegelijkertijd niets liever wil. Voor mij was dat mijn zwager. Ik wist dat het niet kon, wat ik deed. Ik bedroog mijn man Niels met zijn bloedeigen broer. Maar ik kon niet stoppen. Wilde niet stoppen.’

Uit elkaar gegroeid

‘Niels en ik begonnen met daten toen we zeventien waren. Zijn broer Kick zat toen in de tweede. Voor mij was hij niets meer dan een irritante puber, net brugpieper af. Maar toen ik al jarenlang met Niels was, werd dat natuurlijk anders. Ik kan me niet echt meer herinneren wanneer het begon. Hij was natuurlijk al lang niet meer het ‘kleine’ broertje van Niels, maar wanneer ik echt verliefd op hem werd? Het gevoel was er gewoon ineens. En daarmee kwam ook het overweldigende gevoel van schuld, angst en opwinding.

Niels is een goede vent, echt, maar ik denk dat we in de loop der jaren uit elkaar zijn gegroeid. Ik weet zeker dat als we elkaar nu zouden ontmoeten, we nooit op elkaar zouden vallen. Niels is een workaholic en een binnenvetter. Maar Kick werd mijn beste vriend. Hij maakte me aan het lachen, terwijl Niels en ik voornamelijk nog ‘dienstmededelingen’ uitwisselden. Hij bracht een boek mee waarvan ik terloops had gezegd dat ik het graag wilde lezen of belde spontaan om te vragen of Lot en ik mee gingen picknicken bij de geitenboerderij als hij wist dat Niels weer eens in het weekend moest werken.

Gezien worden

Hij liet zich door Lotje optuigen in haar pruik met Elsa-vlechten, terwijl Niels altijd nogal nors reageerde, en gaf me complimenten terwijl Niels niet eens zag dat ik naar de kapper was geweest. Het klinkt allemaal nogal triviaal, maar het scheelt zo ontzettend veel als je het gevoel hebt dat je echt wordt gezien. En pas toen ik dat gevoel weer had, besefte ik hoezeer ik het had gemist.

Niels leek het wel best te vinden allemaal, dan zeurde ik tenminste niet zo aan zijn hoofd. Het komt nu een beetje over alsof hij een botte hork is, maar dat is echt niet zo. De sjeu was er, na al die jaren, gewoon vanaf. En in plaats van er samen moeite voor te doen, wendde ik me tot degene die me het op een presenteerblaadje aanbood. Ik erken mijn eigen aandeel daar ook echt in, maar ik kan het niet mooier maken dan het is. Ik viel voor Kick, en hard ook.’

Rare spanning

‘Kick had ondertussen wel vriendinnen, maar er was niemand die langer dan een paar maanden bleef hangen. Daar was ik niet al te rouwig om. In mijn ogen was niemand goed genoeg voor hem. En toen kwam alles in een stroomversnelling. Kick had bij ons gegeten, Lotje was naar bed en Niels was net naar boven vertrokken om nog een werkmail te versturen. Kick en ik bleven nog even bij een film hangen en ineens hing er een rare spanning tussen ons. De stilte was zo dik dat je er doorheen kon snijden.

‘Zo,’ zei hij ineens. ‘Ik denk dat ik maar eens ga.’ Hij stond op en beende naar de gang om zijn jas te pakken. Ik was een beetje overrompeld door zijn abrupte vertrek en liep hem achterna. ‘Wil je de film niet afkijken?’ vroeg ik. ‘Nee,’ zei Kick. Toen richtte hij zijn ogen op mij. Het was een blik die me recht in mijn onderbuik trof. Binnen een fractie van een seconde trok hij me tegen zich aan en kuste me. Als vanzelf zocht mijn tong de zijne, en net zo plotseling als hij me had vastgepakt, duwde hij me van zich af en liep de deur uit. Een beetje verdwaasd bleef ik staan, waarna ik terug wankelde naar de bank en een grote slok van mijn wijn nam.

Wat was er in godsnaam gebeurd? Een halfuurtje later kreeg ik een appje van Kick. ‘Sorry. Dit had ik nooit mogen doen. Maar ik wilde het al heel lang.’ Ik wachtte even. Typte, wiste weer en typte uiteindelijk. ‘Het is oké. Ik ook…’ En ja, toen was het hek van de dam. We wisten dat het niet mocht, dat het niet kon, maar we lieten ons beiden meeslepen.’

Verslaafd aan elkaar

‘Mijn mobiele telefoon stond al snel vol met hete app-berichtjes. ‘Wat voor slipje heb je aan?’ vroeg hij. En ik antwoordde: ‘Hij is zwart. Van kant. En ontzettend nat.’ Ik vind het zelf gênant, als ik het zo vertel, maar ik leefde voor die berichten. Voor het eerst in jaren begon ik me weer een begeerlijke, aantrekkelijke vrouw te voelen. Kick hielp me mijn passie en seksualiteit te herontdekken. Je kunt wel raden waar dat toe leidde. Natuurlijk voelden we ons schuldig. Hij net zo goed als ik.

‘We waren als verslaafden die alleen maar aan hun volgende shot denken’

Maar we waren als twee verslaafden die alleen maar konden denken aan hun volgende shot. Alles moest wijken. Toch was het niet alleen de seks die ons naar elkaar toetrok. Ik wilde niets liever dan onze affaire rechtvaardigen door te vertellen over de desinteresse van Niels. Maar ik wist ook dat, hoe intens mijn gevoelens voor Kick ook waren, ik niet zo kon doorgaan. Te veel mensen zouden gekwetst worden als wij zouden besluiten om in alle openheid voor elkaar te kiezen. De enige die van onze relatie wist, was een goede vriendin van vroeger die aan de andere kant van het land woonde.

Ik moest het aan iemand kwijt en zij leek me de meest ‘veilige’ persoon. Ik had gehoopt dat ze me zou begrijpen, maar hoewel ze haar best deed om empathie op te brengen, kon ik merken dat ze afkeurde wat ik deed. De keren erop dat ik haar zag of sprak en probeerde over mijn situatie te beginnen, kapte ze het gesprek met samengeknepen lippen af, totdat ik de hint ter harte nam en er maar niets meer over zei.’

Het noodlot

‘Ik heb meerdere keren geprobeerd om met onze affaire te stoppen. Om Kick uit mijn hoofd te zetten, maar een appje of een blik, en we werden weer als magneetjes naar elkaar toegetrokken. Ik leek niet uit de situatie te kunnen ontsnappen, mijn ‘slechte’ kant wilde dat ook eigenlijk niet. Lotje, inmiddels bijna zes, praatte constant over haar favoriete oom en hij was ook geen moment uit mijn gedachten. Ik kan eerlijk zeggen dat ik nooit van iemand heb gehouden zoals van Kick, maar ik bleef mezelf consequent afvragen hoe ik over hem heen moest komen. En toen greep het noodlot in.

Het was een doodgewone woensdagmiddag, ik kwam net met Lot uit het zwembad toen ik zag dat ik een hele rits telefoontjes van zowel mijn schoonmoeder als van Niels had gemist. Niels belde wel vaker, maar dat mijn schoonmoeder zo vaak had gebeld, vond ik bijzonder. Ik belde haar dus als eerste terug. Ik begreep aanvankelijk niet eens wat ze zei. Ze was warrig en aan het huilen. Maar uiteindelijk kon ik wat woorden opvangen. Of misschien zijn het wel de enige woorden die zijn blijven hangen, omdat ik de rest heb verdrongen. ‘Kick’ was er een van. De andere waren ‘hartaanval’ en ‘hardlopen’.

Hartdefect

En toen, alsof ze uit een heel diepe, lange tunnel kwamen, de woorden: ‘Hij heeft het niet gered.’ Kick had blijkbaar een nooit eerder opgemerkt, aangeboren hartdefect – hypertrofische cardiomyopathie – waardoor de wand van zijn hartkamers was verdikt. Daardoor was de pompwerking van zijn hart niet optimaal en dit heeft ertoe geleid dat zijn hart er spontaan mee stopte tijdens zijn gebruikelijke hardlooprondje van vijf kilometer. Toen tot me doordrong wat er was gebeurd, brulde ik luidkeels mee met mijn schoonmoeder en later ook met Niels, al merkte ik dat hij het wat vreemd leek te vinden dat ik nog meer overstuur was dan hij. De dagen erna waren een roes.’

Sommige artikelen kun je maar gedeeltelijk lezen op viva.nl, omdat ze afkomstig zijn uit de papieren VIVA. Uit respect naar onze abonnees én om te zorgen dat wij online leuke gratis content kunnen blijven maken, linken wij je door naar onze magazine-shop om het hele artikel te lezen. Dit is een online platform waar je alle edities van VIVA ook los kunt bestellen. We hopen te kunnen rekenen op je begrip!

Tekst: Vivienne Groenewoud | Foto: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.