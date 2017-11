Lucas Hamming: ‘Ik geloof dat je soms op het goede tijdstip op de goede plek kunt zijn’

Hij laat zijn wilde manen lekker los hangen op het podium. En daarbuiten. Singer-songwriter Lucas Hamming (23) houdt van opvallen. ‘Niet dat ik altijd de popiejopie uithang, maar ik neem graag het voortouw.’

Tekst Anette de Vries Foto’s Maaike van Haaster

Je laatste album heet Luck is for suckers. Geloof je niet in geluk?

‘Wat ik ermee bedoel, is dat het meestal de sukkels zijn die wachten op geluk. Ik geloof dat je soms op het goede tijdstip op de goede plek kunt zijn. Dat kan iets bevorderen. Maar mazzel alleen is niet genoeg. Ik heb hier keihard voor gewerkt en daar ben ik trots op.’

Dat mag toch ook?

‘In Nederland heerst er nog altijd de mentaliteit van: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Mensen trekken het hier niet als je trots bent op je shit. Dat is bullshit. Ik vind het mooi als Ronnie Flex zegt dat zijn album Rémi het beste is wat er ooit is gemaakt. Daar hou ik van. Zo moet het ook; dan ga je er voor meer dan honderd procent voor.’

Durf jij dat ook over je nieuwe album te roepen?

‘Ik vind mijn album wel stukken beter dan dat van veel andere artiesten die hier rondlopen.’

Maar het beste album ooit?

‘Nee, dat wordt mijn volgende plaat. Die bravoure heb ik wel, ja. Dat komt ook doordat mijn grootste helden, zoals Liam en Noel Gallagher van Oasis, nogal vol zijn van zichzelf. John Lennon zei ooit dat The Beatles groter waren dan God. Daar heeft hij veel gezeik mee gehad, maar ik vind het gaaf. Maar bij mij ligt er wel een filter overheen. Het is meer: je mag achter je dingen staan en dat uiten. Je moet jezelf ook goed kunnen vinden. Anders word je nooit de beste.’

Twijfel je nooit aan jezelf?

‘Natuurlijk wel. Zal ik dit of dat liedje zingen? Is het wel een goed liedje? De ene song is natuurlijk beter dan de andere. Maar dat is goed, want twijfel houdt je scherp. Het is een goedkoper woord voor heroverwegen. Ik twijfel eigenlijk vooral achteraf: had ik dat nou wel moeten doen?’

