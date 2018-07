Lucas van Lucas & Steve: ‘Elke keer als we terug zijn in Azië zijn er meer fans, dus dat smaakt naar meer.’

Het dj-duo Lucas & Steve heeft, na het enorme succes van Up Till Dawn en Summer On You, de nieuwe zomertrack I Could Be Wrong uitgebracht waarop de Amerikaanse R&B zangeres Brandy te horen is.

Waarom wilden jullie graag met Brandy samenwerken?

‘Toen in 1998 haar grootste hit The Boy is Mine uitkwam waren wij nog maar ukkies: ik was acht en Steven zes. Onze ouders draaiden het helemaal grijs waardoor we met haar muziek zijn opgegroeid. Al vanaf het begin van onze carrière hadden we de droom om een track met een internationale ster te maken. De keuze was dus snel gemaakt; het moest Brandy worden. Toen we haar hebben benaderd, was ze meteen enthousiast.’

Hoe hebben jullie de plaat geproduceerd?

‘Voor deze track hebben we de originele vocaal van Brandy uit haar wereldwijde hit I Wanna Be Down gebruikt. Dat nummer komt uit 1994 en we wilden juist de originele opname uit die tijd gebruiken omdat je dan een stukje karakter van de plaat behoudt. Brandy heeft een ontzettend opzwepende soul stem. Doordat onze track sneller is dan het origineel, is de typische R&B vibrato (trilling) in haar stem beter te horen. Brandy vond dat ook super tof.’

Twee jaar op rij stonden jullie in de top 40. Ligt de drempel voor het maken van een nieuwe track niet steeds hoger?

‘Het voelt inderdaad alsof we ieder jaar een zomerhit moeten scoren die hoog in de top 40 eindigt. Gelukkig wordt onze nieuwe plaat nu al heel goed opgepakt. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Bij iedere nieuwe plaat probeer je de drempel toch een stukje hoger te leggen. Het is moeilijk om dat los te laten. Toch blijven we muziek maken die we vooral zelf leuk vinden. Daardoor hebben we ook een hele eigen sound waarmee we ons onderscheiden: het is energieke muziek waar je een echt feelgood gevoel van krijgt. We willen dat als mensen de radio aanzetten ze ons meteen herkennen.’

Wat staat er de komende tijd op de planning?

‘We zijn net terug van onze tour door China. In Azië wordt het dance genre steeds groter. Elke keer als we terug zijn in Azië zijn er meer fans, dus dat smaakt naar meer. Maar voorlopig concentreren we ons even op alle festivals waar we deze zomer staan. Om maar even wat op te noemen: Mysteryland, Tomorrowland, Barooka Ville in Duitsland, Emporium Festival en The Flying Dutch. Qua samenwerkingen met producers hebben we ook zeker nog dromen. Een samenwerking met Axwell en Ingrosso of Justin Bieber zien we wel zitten.’

Dit interview komt uit VIVA 28. Deze editie ligt t/m 17 juli in de winkel of kan je hieronder online bestellen.