Lulverhalen: hoe staat  het met onze kennis van zaakjes?

De penis: hij is een trouwe vriend van ons allen. Maar daarover gesproken, hoe staat het eigenlijk met onze kennis van zaakjes?

Piemeltje kijken

Een trip naar IJsland op de planning? Tip: bezoek het piemelmuseum. Nee, dat is geen grap. In Reykjavik staat een collectie van 280 leuters van (voornamelijk) dieren. In 2011 kreeg het museum zelfs zijn eerste menselijke penis!

Fun fact: ze beweren ook penissen van elfjes en trollen te hebben, maar die zouden onzichtbaar zijn.

Knakworst

Stel je voor, je hebt seks met een man, en ineens schreeuwt-ie het uit. Waarom? Hij heeft zijn jongeheer gebroken. Ja, dat kan. Een penisbreuk – zoals we dat officieel noemen – vindt meestal plaats tijdens een vrijpartij. Tijdens een erectie kunnen, als het geslachtsdeel te ver doorbuigt of dubbelvouwt, de wanden van de zwellichamen scheuren. Dit noemen ze dus een breuk. Ga meteen naar een dokter als dit gebeurt.

Record-tampeloeres

Spoiler: die was niet van een man, maar van een blauwe vinvis. Deze walvissoort heeft het grootste geslachtsdeel van alle levende organismen ter wereld. De Mexicaanse Roberto Esquivel Cabrera bezit het menselijke wereldrecord: zijn tampeloeres is in slappe toestand maar liefst – hou je vast – 48 cm.

Big little lies

‘You know what they say about men with big feet…’ Bullshit. Het is een fabeltje dat de schoenmaat – of grootte van de handen – van de man iets zegt over hoe groot (of klein) hij geschapen is.

