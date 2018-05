Maaike Ouboter: ‘Ik heb minder behoefte aan de bevestiging dat alles goed komt’

Haar nieuwe album ‘Vanaf nu is het van jou’ komt deze week uit.

Beeld: Merlijn Hoek

Waar haalde je je inspiratie voor dit album vandaan?

‘Ik heb aan de mensen die dicht bij me staan gevraagd wie hen in het leven hebben geïnspireerd, wie hen is bijgebleven. Tijdens een reis van drie maanden heb ik alle mensen die zij noemden één voor één opgezocht. Dat leidde tot bijzondere ontmoetingen. Ik logeerde onder anderen bij een straatclown in Barcelona, ging langs bij een Soedanese vluchteling in Tel Aviv en crashte een verjaardag van een Noors meisje dat ontzettend gepassioneerd met politiek bezig was. Zelf ben ik niet zo activistisch, dus ik vond het heel interessant om te zien hoe zij zo veel mensen kon bewegen met haar charisma en gebalde vuist.’

Gaan alle nummers over de mensen die je hebt ontmoet?

‘Nee. Maar twee nummers op het album gaan specifiek over een bepaald persoon. De rest van de verhalen heb ik tot me genomen en opgeschreven. Soms helemaal, soms in een paar flarden of zinnen. Ik weet nu dat er geen oninteressante mensen bestaan. Iedereen heeft een eigen verhaal, en uit elk verhaal valt enorm veel inspiratie te halen.’

Wie vind jij inspirerend?

‘Dan denk ik meteen aan een vriend van mijn vader. Hij heeft veel meegemaakt en beleeft het leven heel intens, zowel de ups als de downs. Dat bewonder ik erg aan hem. Niet iedereen durft zo open te zijn over de moeilijke dingen in het leven. De levenswijsheid die hij daardoor bezit, zou ik met iedereen willen delen.’

Waarin verschilt dit album van je debuut?

‘Ik werkte voor dit album met een nieuwe producer, de rechterhand van Typhoon. Hij is er heel sterk in om verhalen te ondersteunen met muziek. Daarbij had ik bij mijn eerste album heel erg de behoefte aan een positieve ondertoon. Alles komt altijd goed, was de insteek. Nu ben ik ouder en ken mezelf beter. Ik heb minder behoefte aan de bevestiging dat alles goed komt. Ik realiseer me door de reis die ik heb gemaakt dat het leven enorm complex is. Maar dat de shit wel naast de mooie dingen van het leven kan bestaan.’

Beeld: Peter Smulders