Maak me gek: de top 5 van dingen die zorgen voor instant lust

Er zijn van die dingen die zorgen voor instant lust. Uit onderzoek onder 2000 mannen en vrouwen kwam deze turn-on top 5. Herkenbaar?

Tekst Fleur Meijer | Beeld Shutterstock

1. Dat ruikt naar meer

De geur van iemands parfum staat stijf op één. Zowel bij mannen als bij vrouwen, en zowel in Amerika als onder Europeanen. Smelling good sells like nothing else.

2. Sexy accentje

Ook een beetje exotische tongval kan voor rode oortjes zorgen: 10,7 procent geeft aan een accent opwindend vinden. Franse vrouwen en mannen zijn daarbij duidelijk in het voordeel: l’amour toujours.

3. Uniform genot

Het dragen van een werkoutfit blijkt ons ook behoorlijk op te winden. Mannen zien vrouwen graag in een kamermeisjesuniform, vrouwen vinden een militaire outfit het meest sexy.

4. Jippie voor Pippi

Uit dit onderzoek blijkt dat mannen het enorm opwindend vinden als een vrouw haar haar in twee staartjes of vlechtjes draagt. Dus mocht je er toch al Pippi- of Heidi-fantasieën op nahouden, je krijgt hem vast mee.

5. Vreemde ogen dwingen

60(!) procent van alle respondenten wordt wild van de glimlach van een knappe vreemdeling op straat. Slaapkamerogen spreken boekdelen, in welke taal dan ook.