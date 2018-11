Maartje (34): ‘Ik word eerder opgewonden van woorden en opdrachten dan van een tuigje’

In de rubriek Poezenalbum deelt een lezer elke week de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Maartje is 34 jaar en werkt als artiest. Zij heeft sinds vorig jaar november een relatie. In totaal heeft ze veertig bedpartners gehad en drie relaties. Maartje noemt haar vagina altijd ‘punani’, maar ze vindt ‘vulva’ eigenlijk beter.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Vermoeid. Het arme ding is net ongesteld geweest. Sinds ik zes jaar geleden gestopt ben met de pil, is mijn menstruatie heftiger. Maar daar heb ik een beter libido voor teruggekregen, met flinke pieken. Eerder werd ik alleen opgewonden als ik dat zelf opzocht, nu komt af en toe de natuur langs vanuit het niks: hallo, we zijn opgewonden!’

Hoe vaak heb je seks?

‘Mínstens eens per week; door onze drukke agenda’s kunnen mijn vriend en ik elkaar niet vaker zien. We hebben een polyamoreuze relatie, wat inhoudt dat we voor elkaar kiezen, maar niet monogaam zijn. Het is niet zo dat ik bewust op zoek ben naar een vriendje ernaast, die behoefte is er niet altijd. Maar als ik verliefd word op iemand anders, is daar ruimte voor. Ik heb mijn vriend een jaar geleden ontmoet, via mijn werk. Hij is negen jaar jonger en ik dacht dat hij mij niet zag staan. Dat klopte niet. Op een gegeven moment vertelde hij over zijn voornemen om in contact met meisjes al snel eerlijk te vertellen hoe de vork in de steel zit. Dat hij erin geloofde dat je meerdere mensen tegelijk leuk kunt vinden en thuis al een vriendinnetje had. Ik schrok daar niet van, want ik deel die overtuiging – ik zou bijna zeggen: geaardheid. Rond mijn 28e ontdekte ik dat monogame relaties voor mij niet werken. Ik had een vriendje, heel knus en gezellig, maar ik was niet zo tevreden met wat er in bed gebeurde. Ik dacht: er is een hele wereld aan dingen die je met mij kunt doen, ik wilde daarmee experimenteren. Toen ik dat uitsprak, kreeg ik een keiharde nee. We besloten dat ik die dingen maar bij iemand anders moest zoeken, dus kregen we een open relatie. Een bevrijding: eindelijk kon ik mijn seksualiteit ontdekken. Daarin heb ik genoeg fouten gemaakt, maar ook veel geleerd. Bijvoorbeeld dat ik prima met iemand naar bed kan op wie ik niet verliefd ben, maar wel een emotionele connectie nodig heb. Na die open relatie ben ik zelf op onderzoek uit gegaan, bijna als een soort hobby. Onder andere via tantrische knuffelworkshops en play party’s – plat gezegd: seksfeestjes – waarbij je vrij bent om nee te zeggen en met een kopje thee langs de kant te zitten.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Soms een week lang elke dag, dan weer een tijdje niet. Ik heb een vibrator, die gebruik ik weleens om in slaap te komen. Of als ik me verveel en thuis aan het werk ben. Als ik krampen heb van mijn menstruatie, helpt het ook om een paar keer klaar te komen.’

Wat is het gekste wat je ooit hebt gedaan?

‘Dat was tijdens een BDSM-workshop van Wilrieke Sophia. Te midden van geluiden van zwepen, paddles, commando’s en seksende mensen, deed ik het voor het eerst met een vrouw terwijl ik geblinddoekt was. Dat werd me opgedragen door een man die met twee vrouwen wilde spelen. Ik had ze tot die ochtend nog nooit ontmoet. Het is één grote zweverige bubbel van liefde, waarbij niemand oordeelt en iedereen kan zijn wie hij wil zijn. Fantastisch.’

Ben je op dit moment wel of niet monogaam?

‘Toen we onze poly-relatie begonnen, waren we met zijn drieën. Ik vond dat heel spannend en had totaal geen last van jaloezie – zij leek in geen enkel opzicht op mij. Nu het uit is tussen hen, lijkt het alsof we per ongeluk monogaam zijn geworden. Op dit moment hebben we er allebei geen liefje naast, maar dat kan zo veranderen. We hebben het laatst wel met z’n tweeën met een ander meisje gedaan – een trio klinkt te plat, zo was het niet echt. Het was meer megaveel liefde, alsof je de hele dag een feestje zou hebben in je bed: slapen, wakker worden en weer knuffelen.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Zó veel! Mijn hele hoofd slaat ervan op tilt. Ik zou nog meer met dominantie en submissie willen spelen, daarin nog grotere extremen willen opzoeken. Niet per se samen met mijn vriend, maar met iemand die daar ook helemaal zin in heeft. Het gaat mij vooral om de psychologische kant. Ik word eerder opgewonden van woorden en opdrachten dan van een tuigje.’

