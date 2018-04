Maartje van  de Wetering: ‘Mijn grote droom is om in een musical te spelen’

Actrice Maartje van de Wetering speelt de komende weken in de theatervoorstelling Lost in the greenhouse.

Wat kunnen we van de voorstelling verwachten?

‘Het is een locatievoorstelling in het Friese Sexbierum. Ik speel Klaske, een dromerig type dat verder kijkt dan de grenzen van haar dorp. Maar ze is ook een echte flierefluiter die nooit iets afmaakt. Daarom moet ze van haar vader een seizoen in zijn tomatenkas werken. Het heeft ook een Romeo en Julia-achtig element, want ze wordt verliefd op een jonge Poolse werknemer. En daar is niet iedereen blij mee.’

Kun je iets vertellen over de locatie?

‘Het speelt zich echt af in een kas. Bij locatietheater heb je de omgeving niet in de hand en weet je nooit precies wat er van begin tot eind gebeurt. Zo wordt het bijvoorbeeld elke avond op een andere manier donker. Dat je als toeschouwer ook daadwerkelijk tussen de tomaten zit, maakt het een stuk intiemer dan een gewone voorstelling.’

Waar komt je passie voor zingen vandaan?

‘Ik keek vroeger graag naar musicals. Jesus Christ superstar is mijn favoriet. De manier waarop Yvonne Elliman het nummer I don’t know how to love him zingt, maakte veel indruk. Zij is mijn grote inspiratie. Ik ben nu ook weer begonnen met zanglessen, want mijn grote droom is om in een musical te spelen. Dan kan ik zang, dans en acteren combineren.’

Wat kunnen we nog meer van je verwachten?

‘Binnenkort beginnen de opnames voor het derde seizoen van Flikken Rotterdam. Daarnaast zit ik met dansgezelschap Club Guy and Roni in Mechanical ecstasy, een moderne dansvoorstelling waarbij het één groot feest is op het podium. Het publiek wordt aangemoedigd om mee te doen, waardoor het net een grote rave is.’

