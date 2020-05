Feestje, want morgen ligt er weer een gloednieuwe VIVA #21 in de schappen! We hebben het onder andere over passief-agressievelingen (en hoe je daar mee omgaat, niet geheel onbelangrijk) en over de wereld ná corona.

VIVA #21

Géza Weisz, eigenaar van verschillende horecazaken, vraagt zich in zijn nieuwe column af op wie hij eigenlijk boos is: op het virus? Op de overheid? Of op de wereld? En ook Floor Faber neemt de gevolgen van de intelligente lockdown onder de loep: merkt ze nu pas, nu ze zo veel thuis zit, dat er bij haar buren sprake is van huiselijk geweld? En zo ja, moet ze daar dan iets mee? Hoe dan ook: de coronacrisis houdt Géza, Floor en ons allemaal al weken in de ban.

Maar inmiddels is er ook ruimte om na te denken – of zelfs te dromen – over een betere wereld na deze crisis. Gaat het coronavirus de boeken in als de mondiale eyeopener voor een groenere, duurzamere wereld? Gaan we met z’n allen vegetariër worden, minder spullen kopen en blijft de lucht minder vuil? Milou Turpijn en Gabrielle Koster onderzoeken deze vragen. Ze zien gelukkig ook kansen, dus het is heus niet alleen maar kommer en kwel.

Met Jet van Nieuwkerk praten we over haar nieuwe carrièrekans: het presenteren van Wat eten we? En natuurlijk vragen we haar ook naar haar grote droom – het openen van een eigen restaurant – en naar dat andere ó zo leuke nieuws: haar zwangerschap. ‘Waarschijnlijk klink ik nu als een vreselijke dweil, maar het lijkt me heerlijk om moeder te zijn.’

Carrière talk

Verder spreken we met Geertje Algera, een smart-phonevideo-expert. Zij werd in 2014 de eerste smartphoneverslaggever van de publieke omroep en geeft nu als ondernemer trainingen over smartphonevideo’s. Of wat dacht je van het TapasTheater van Tessa Harmsen, die door haar succesvolle concept genomineerd werd voor een VIVA400-award?

En natuurlijk geen nieuwe VIVA zonder een uitgebreid seksgerelateerd artikel: hoe krijgen we ons seksleven wél goed? Want zes op de tien vrouwen is ontevreden over haar seksleven en dat is natuurlijk veel te hoog. Dit en nog heel veel meer vind je in de nieuwste VIVA #21, die je voor slechts 3,35 euro hier los kunt bestellen.