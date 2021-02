Richard Groenendijk: ‘Ik heb flink wat wappies over me heen gehad’

Zijn Tebbie nou op je muil?! werd een regelrechte coronahit en met humor sleepte hij ons de lockdown door. Cabaretier Richard Groenendijk (48) over mensen verbinden en zijn positieve attitude. ‘Mijn man heeft een oorlog overleefd, wat gaan wij dan lopen klagen over quarantaine.’

Hoe heb je de afgelopen tijd ervaren toen je het theater niet meer in kon?

‘Het was jammer dat ik mijn speciaal voor corona gemaakte show Tebbie nou op je muil?! niet kon spelen, ik had al vierduizend kaarten verkocht. Maar ik denk dat je met klagen niet ver komt. Ik wil liever mensen verbinden, want iedereen is al zo bozig op het moment. Daarom heb ik als Jopie Parlevliet de single Tebbie nou op je muil?! uitgebracht. Het is ontploft. We zetten ’m om half negen online en om drie uur stond hij op nummer 1 bij iTunes. Uiteraard is het een vette knipoog. Ik doe keurig wat de regering me heeft opgedragen en draag mijn mondkapje, maar ik dacht: een beetje gein kan ik er wel mee maken.’

Niet iedereen begreep de grap…

‘Nee, ik heb flink wat wappies over me heen gehad. Ik had ook op Instagram gezegd, nadat al die gekken met een pollepel op een deksel stonden te slaan: ‘Jongens, wat je ook van Rutte vindt, doe normaal als hij een speech houdt. Besteed die tijd die je hebt om bij de Hofvijver te staan liever om oliebollen te brengen aan je eenzame overbuurvrouw. Ik kreeg toen allerlei berichten van complotdenkers. ‘Wat betaalt de overheid jou om dit te zeggen?’ En: ‘We weten nu precies wie de mol is, jíj bent de mol!’ Allemaal reacties vanuit domheid. Onze wereld gaat kapot aan al die aannames van mensen.’

Vond je het verplichte thuiszitten lastig?

‘Ik ben iemand die vrij op zichzelf is. Ik ging nooit veel naar festivals, clubs of kroegen. En dan ben ik ook nog eens met een man die een oorlog in voormalig Joegoslavië heeft overleefd, en vier weken met zijn oma in een kelderbox heeft moeten schuilen. Wat gaan wij dan lopen klagen over quarantaine? Ik schrijf veel thuis en we hebben een vakantiehuis op de Zuid-Hollandse eilanden, waar ik met de fiets de polder in kan. Ik merk dat ik steeds beter gedij op dat kleine leven met niet al te veel prikkels. En ik vind het stiekem ook wel lekker dat ik nu kan zeggen: ‘Ik voel een kuchje, wij kunnen niet vanavond’.’

Je staat bekend om je positieve inslag.

‘Ja, ik heb te veel jonge mensen verloren, daardoor wil ik alles uit het leven halen. Het begon met Frédérique Huydts, een goede vriendin met wie ik in Wie is de mol? zat. Mijn tante, met wie ik een diepe band had, een vriendin van mij met borstkanker, mijn overbuurvrouw, 37 jaar, nooit gerookt en overleden aan longkanker, en nog een paar lieve mensen. Ik wil niet pas als ik vijfenzestig ben die gedroomde wereldreis maken. Ik ken zoveel mensen met plannen, die nooit wat waarmaken. Dan denk ik: als het financieel haalbaar is, doe het nu! Tien jaar geleden kon ik krap aan ons vakantiehuisje kopen. Mijn ouders zeiden: ‘Je bent gek, wacht daar nou nog tien jaar mee.’ Maar ik heb het toch gedaan en ik heb er al tien jaar lol van. Dit neemt niemand me meer af.’

Heb je nu meer angst om mensen te verliezen?

‘Ja, dat zit heel erg in me, ik kan moeilijk loslaten en ik heb wel een fatalistische inslag. Als alles goed gaat in mijn leven, gebeurt er vaak iets heftigs. Dat is al lang niet gebeurd en laatst zei ik tegen Marko: ‘Schat, het is zo gek, we hebben allebei werk, we hebben een dak boven ons hoofd, we zijn gezond, we hebben geld… Dat beangstigt me soms zo.’ Hij dacht even na, en antwoordde: ‘Ja, dat is vervelend. Maar persoonlijk zou het me meer beangstigen als we bankroet waren, geen woning hadden, moederziel alleen waren en uitgezaaide kanker hadden.’ Hij heeft het ergste meegemaakt: hij was twaalf toen zijn moeder voor zijn ogen werd neergeschoten door een scherpschutter en hij moest onderduiken met zijn oma. Wekenlang dacht hij dat zijn moeder dood was, maar die bleek in een coma in het ziekenhuis te liggen en is uiteindelijk hersteld. Marko heeft in het leven niets anders meer nodig dan de zekerheid dat ik er nog ben. Het werkt heel ontnuchterend om zo’n man te hebben.’

Hoe lang zijn jullie samen?

‘In april tien jaar, we kennen elkaar via de hookup-app Grindr. Ik was een beetje aan het daten en verwachtte niet dat ik daar de liefde van mijn leven zou vinden. Toen we voor het eerst koffie gingen drinken, dacht ik: aardige jongen. Meer niet, want ik viel op foute types, van die mooiboys die niet terugbelden. Dat vond ik overzichtelijk. En nu heb ik zo’n labrador die zegt: ‘Hier ben ik, zeg maar wat ik moet doen.’ Ik heb hem in het begin wel tien keer weggestuurd, maar het was net een postduif, hij bleef terugkomen.’

Had jij zo’n last van bindingsangst?

‘Ja enorm, ik ben heel lang vrijgezel geweest. Maar uiteindelijk is het grootste goed toch dat je iemand op de bank hebt zitten met wie je het leuk hebt. Daar weegt het applaus van een vol Carré niet tegenop, echt niet! Marko is het rustpunt dat ik altijd heb gezocht, zonder dat ik het wist. Ik ben een vurig iemand en kan soms weleens tekeer gaan tegen hem. Hij kijk me dan alleen maar aan en zegt: ‘Ben je klaar? Doe maar effe een lekker kopje thee.’ Veel mensen zeggen dat hij te lief voor mij is en dat ik iemand nodig heb die tegen me ingaat. Maar hij heeft zoiets van: waar moet ik tegenin gaan? Je bent een hartstikke lief mens en ik vind het prima wat je doet. Zijn rust is het tegengas dat ik nodig heb, niet iemand die zegt: ‘Houd nu eens een keer je smoel dicht.’ Hij is heel wijs, laat mij gewoon uitrazen.’

Tekst: Jill Waas | Beeld: Lin Woldendorp

Met dank aan Restaurant van de Leur