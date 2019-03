Mariah Mansvelt Beck: ‘De vagina wordt toch een beetje belachelijk gemaakt dus ik besloot zelf een boek te schrijven’

Wij belden even met Mariah want: ze heeft het boek V – van vulva tot vagina uitgebracht.

Een boek over de vagina, kun je daar iets meer over vertellen?

‘Het is een soort van handboek over alle onderwerpen rondom de vagina. Als meisje leer je tijdens biologie het een en ander over je menstruatie en een beetje over hoe de vagina in elkaar zit, maar daar houdt het bij op. Toen ik voor mijn biologische tampon- en maandverbandmerk Yoni onderzoek deed, merkte ik dat ik veel miste in boeken. De vagina wordt op een gekke manier toch een beetje belachelijk gemaakt. Toen besloot ik zelf een boek te schrijven.’

In 2011 werd er bij jou een voorstadium van baarmoederhalskanker geconstateerd. Was dat ook een reden dat je dit boek wilde schrijven?

‘Ja, daarom ben ik ook mijn bedrijf begonnen. De diagnose heeft mijn hele leven veranderd. Godzijdank was ik er net op tijd bij. Voordat ik de diagnose kreeg, wist ik bijvoorbeeld ook niet dat tussentijdse bloedingen een van de symptomen van het HPV-virus kunnen zijn. Daarom vind ik het zo belangrijk dat al die kennis wordt doorgegeven, en dat wil ik door middel van dit boek doen.’

In je boek schrijft Emma Curvers dat er een grote orgasmekloof is tussen mannen en vrouwen. Waar denk je dat dit door komt?

‘Er is nog steeds weinig aandacht voor het seksuele genot van de vrouw. Dat zie je duidelijk terug in de cijfers over het aantal orgasmes dat vrouwen beleven. De focus ligt op de man en zijn seksualiteit. Mannen hebben op de een of andere manier meer ruimte gekregen om genot te beleven in onze samenleving. In porno zie je goed dat de nadruk ligt op het orgasme van de man, er wordt een verkeerd beeld gecreëerd van wat intimiteit precies is. Zo worden mannen eigenlijk op het verkeerde been gezet.’

Wat zou je willen meegeven aan mensen die je boek lezen?

‘Ik hoop dat vrouwen na het lezen van mijn boek actiever bezig kunnen zijn met hun gezondheid. Het zou fijn zijn als vrouwen de schaamte voorbij kunnen en met meer zelfvertrouwen in het leven staan – inclusief het krijgen van meer orgasmes.’

