Vrouw van de week Marli: ‘We moeten stoppen met het weghameren van corona’

Onze Vrouw van de Week is Marli Huijer. De de filosoof en voormalig Denker des Vaderlands (65) betoogt al sinds maart hoe gevaarlijk lockdowns zijn.

Nu de lockdown weer is verlengd en er slechts minimale versoepelingen worden doorgevoerd, laait ook de discussie over de gevolgen van het coronabeleid weer op. Want wegen de zware maatregelen eigenlijk wel op tegen de gezondheidswinst? De maandenlange lockdown begint zijn tol te eisen. Voor de economie en ondernemers, maar ook de reguliere zorg en mentale gezondheid van veel Nederlanders staat onder druk. Bij kinderen en jongeren is er inmiddels zelfs een zorgwekkende stijging van stress- en depressieklachten te zien. Steeds meer deskundigen luiden daarom de noodklok. Zo pleitten vier artsen afgelopen week nog vóór versoepeling van de coronamaatregelen, zelfs als dat betekent dat er meer mensen zullen overlijden. Marli Huijer is het boegbeeld van dit geluid. Al sinds het begin van de crisis in 2020 vraagt zij zich hardop af of het voorkomen van sterfgevallen de sociale, economische en psychische schade wel waard is. Inmiddels krijgt ze steeds meer bijval, want hoe lang gaan en kunnen we nog op deze voet verder?

Wat vindt Marli Huijer zelf?

‘Ik vind het heel goed dat steeds meer mensen zich afvragen of die lockdowns met al die ingrijpende gevolgen eigenlijk nog wel opwegen tegen de winst in minder sterfte. Wat mij betreft is het antwoord nee en zullen we meer overlijdens moeten gaan accepteren. We kunnen er immers niet omheen dat mensen op een bepaalde leeftijd sterven. Niemand kan eisen dat ie honderdtwintig wordt. Of tachtig. En al helemaal niet dat de samenleving daar álle kosten voor betaalt. We moeten ons ook realiseren wat de IC te bieden heeft voor 75-plussers. Vijftig procent zal het niet overleven en van de overige vijftig procent zal de helft kampen met blijvende schade. De vraag is dus of we boven een bepaalde leeftijd nog wel zo maximaal moeten inzetten. We moeten stoppen met het weghameren van corona, maar een manier zoeken om ermee te leven. Begrijp me niet verkeerd: ik wil het virus zeker niet zomaar laten rondrazen, maar we moeten wel een benadering zoeken zonder lockdowns.’

Wat vinden anderen?

Annemarie van Bellegem, kinderarts

‘Steeds meer jongeren zijn in geestelijke nood. Waar gesprekken bij hulplijnen als de Kindertelefoon voorheen vooral over puberteit en verliefdheid gingen, gaat het nu vaak over sombere zaken. We mogen echt niet onderschatten hoeveel spanningen er momenteel in gezinnen zijn en hoeveel triggers deze coronamaatschappij voor jongeren heeft. Ze belanden steeds meer in een isolement, zijn eenzaam en worstelen met zichzelf. Zo zien we bijvoorbeeld het aantal eetstoornissen en signalen over kindermishandeling en verwaarlozing toenemen. Dat de basisscholen weer open mogen is mooi, dat helpt zeker, maar tegelijkertijd haal je de crisis bij de pubers niet weg. Die zitten namelijk nog steeds héél veel thuis. Wat mij betreft is het belangrijk om sociale bubbels te creëren waarin jongeren in kleinere groepen wat vaker bij elkaar mogen komen. Het is namelijk juist deze levensfase waarin zij zich ontwikkelen. Vooral buiten de deur, in sociale interactie. Het is enorm zorgwekkend dat dit momenteel niet kan.’

Amrish Baidjoe, veld-epidemioloog en microbioloog

‘Ik zeg je eerlijk: ik maak me zorgen. We zitten nog steeds op een kritiek niveau met betrekking tot infecties en daarnaast neemt de Britse variant langzaam de overhand. Wat mij betreft kunnen we ons echt geen versoepelingen permitteren. De basisscholen zijn weer open, maar zonder plan. Wat zijn we dan aan het doen? Natuurlijk ben ik me ook bewust van de enorme effecten die de maatregelen hebben. Ik zie ook de schade die de lockdown veroorzaakt. Maar dat is helaas ook definitie van een crisis, je komt daar nooit zonder kleerscheuren vanaf. Het is onze taak om de negatieve impact van de crisis zo veel mogelijk te ondervangen én om uit te blijven leggen wat het betekent als we de maatschappij volkomen open zouden gooien. Wat mij betreft is die discussie niet zwart-wit en moeten we geen keuzes willen maken tussen jong en oud. We moeten als maatschappij juist alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat íédereen het beter krijgt en om zo veel mogelijk doden, ongeacht leeftijd en status, te voorkomen.’

Onder redactie van Michelle Wolfkamp | Beeld: GettyImages