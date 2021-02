Marlijn Weerdenburg: ‘Ik dacht alleen maar: ik ben geen goede moeder’

Ze doet niet aan het perfecte plaatje, want het moederschap is echt niet altijd Instagram-volmaaktheid. Marlijn Weerdenburg (37) – zwanger van haar tweede zoon – over die loodzware eerste maanden als mama, agendaseks en haar aangewakkerde ambities.

Moeder zijn was voor jou geen vanzelfsprekendheid, hè? Terwijl je vooraf dacht: dat doe ik wel even…

‘Klopt, ik ben altijd erg go with the flow geweest. Ik nam het leven zoals het kwam en ook over de baby dacht ik: er komt vast een soort moedergevoel over me heen, intuïtief weet ik wel hoe dit werkt. Ik had geen boek gelezen, alleen op de bevalling had ik me enorm goed voorbereid. Dat ging inderdaad goed, ik ben niet in paniek geraakt en heb er ook geen trauma aan overgehouden. Maar toen was onze zoon Teun daar en had ik geen idee. Mijn vriend Paul moest na twee weken weer aan de slag, hij werkte zestig tot tachtig uur in de week. En ik zat daar alleen in ons nieuwe huis in Amsterdam met een baby die veel huilde – die voelde mijn onrust natuurlijk enorm goed aan. Mijn geluk in het leven zit echt in communicatie, maar zo’n kind zegt niks, doet niks, ik wist niet wat ik met hem moest.’

Dat oermoedergevoel was er niet?

‘Nee, helemaal niet. Het is niet dat ik een postnatale depressie had, en ik voelde ook wel de liefde voor ons kindje, maar ik was in pure paniek. Ik dacht alleen maar: ik ben geen goede moeder, want ik weet niet hoe het werkt. Paul moest me leren hoe ik zijn kleertjes verwisselde, ik was continu bang dat ik een armpje of beentje zou breken. Dan gaf hij hem over en zei: ‘Pak hem maar vast alsof het een kat is.’ Paul was gewoon echt de mama van ons twee.’

Hoe voelde jij je daarbij, want normaal ben je een superonafhankelijke vrouw?

‘Ik vond het natuurlijk lief wat Paul deed, maar zélf voelde ik me vreselijk. Van huis uit ben ik opgevoed van: je moet voor jezelf kunnen zorgen en onafhankelijk zijn. En zo sta ik normaal ook in het leven. Maar nu was ik die vrouw geworden die hem belde en zei: ‘Wanneer kom je naar huis?’ Ik was zo afhankelijk en onzeker, een kant die ik helemaal niet van mezelf kende.’

Wanneer vond je jezelf weer terug?

‘Na drie maanden zeiden mijn moeder en schoonmoeder: ‘We komen je af en toe wel helpen.’ Zij hadden opgemerkt dat het niet goed met mij ging. Zelf hulp vragen deed ik niet, want ik schaamde me ook voor hoe ik me voelde. Uiteindelijk zijn zij allebei een dag in de week bijgesprongen en dat was fantastisch. Ik had weer lucht en ruimte om even te sporten, boodschappen te doen of een wandeling te maken. Ik kon hierdoor ook met afstand naar mijn kindje kijken en denken: hij doet het nog. Tot dat moment dacht ik alleen maar dingen als: ik moet zorgen dat hij blijft leven. En: straks sterft hij aan wiegendood. Je hebt ineens zoveel verantwoordelijk voor een mensenleven.’

Ben je bang om bij de tweede in dezelfde stress te schieten?

‘Ik ben me ervan bewust dat het weer kan gebeuren, want ik weet niet wat mijn hormonen gaan doen. Maar ik weet nu hoe ik ermee om kan gaan. Ik ben bij Teun wel in die moederrol gegroeid en ik weet nu: ik kan dit. Hij communiceert goed, hij is vrolijk en sociaal, dus volgens mij hebben we het niet slecht gedaan met hem. En we hebben nu ook twee dagen per week een oppas aan huis, dus ik heb er dit keer een beetje meer hulp bij.’

Tussen Teun en zijn broertje zit straks drieënhalf jaar. Was dat een bewuste keuze?

‘Nee, het zwanger worden ging bij de tweede gewoon niet zo snel als bij Teun. Ik kwam tijdens de eerste lockdown vijf maanden thuis te zitten en toen lukte het ineens. Ik denk weleens: wie weet heb ik door die coronatijd wat meer rust in mijn lichaam gekregen. Ik kreeg hiervoor wel vaak de vraag: ‘Wanneer komt de tweede?’ Zullen we alsjeblieft stoppen om vrouwen daarmee onder druk te zetten? Je weet niet hoe gevoelig dat ligt, misschien lukt het wel helemaal niet, en ik heb ook wel gedacht: waarom mag ik er niet gewoon één hebben?’

Je bent er eerlijk over dat het moederschap niet alleen maar Instagram-volmaaktheid is. Waarom vind je dat zo belangrijk?

‘Ik denk dat een van de grootste problemen van deze tijd is dat alles maar een perfect plaatje moet zijn. We zijn allemaal weleens onzeker als moeder, ik denk nog regelmatig: doe ik dit wel goed? Ik prik ook door dat zogenaamd perfecte heen, en denk vaak: wie hou je voor de gek? Ik word veel blijer als iemand zich wél open uitspreekt over wat er allemaal niet goed gaat. Janne Schuijn bijvoorbeeld, zij heeft een kindje met microcefalie, een ziekte waarbij hij een kleiner hoofd heeft. Ze vertelde met kerst dat ze zo moest huilen omdat ze het zich perfect had voorgesteld. Maar in de ochtend liep alles al mis, want haar kind was supervervelend en overprikkeld. Ik dacht: wat fijn dat iemand dat gewoon eens zegt!’

Tekst: Jill Waas| Foto’s: Hannah Lipowsky

Dit is niet het volledige interview met Marlijn Weerdenburg. Benieuwd naar het gehele interview? Dat kun je lezen in de nieuwste editie van VIVA Mama.