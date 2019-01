Martijn Koning: ‘Ik ben een weirdo maar ik ben wel normaal’

Als puber was hij niet de makkelijkste, maar toch is het goed gekomen met cabaretier Martijn Koning (40). En zijn succes smaakt naar meer. ‘Ik hoop over vijf jaar in New York te staan.’

We zochten je op social media, maar je was moeilijk te vinden.

‘Ik was altijd een beetje huiverig voor social media. Zat een tijdje op Twitter, maar daar zijn mensen altijd ontzettend boos. Instagram vermeed ik bewust. Ik ben slecht in dingen bijhouden en het kost veel tijd.’

Maar sinds een week zit je dan toch op Insta. Hoe bevalt het?

‘Tot nu toe vind ik het heel leuk, vooral omdat ik veel oude vrienden tegenkom. Verder heb ik drie volgers en post ik vooral dierenfoto’s. Er zijn ook mensen die alleen maar foto’s van zichzelf posten, maar dat is niks voor mij. Martijn houdt meer van een grapje.’

Wie was Martijn voordat hij een bekende cabaretier werd?

‘Een aandachtstrekker. Eentje met een grote mond, maar intussen had hij geen idee wat ie met zijn leven moest. Ik haalde alleen maar streken uit, was de grappenmaker van de klas en stond altijd met gekke bekken op klassenfoto’s. Leraren vonden mij óf superleuk óf bloedirritant. Rond de puberteit werd ik alleen maar rebelser. Ik werd van alle scholen afgestuurd en ging van atheneum naar mavo. Ik had een geweldige tijd met veel drank, drugs, dames en dingen. Voor mijn omgeving was het minder leuk, vooral mijn ouders hadden totaal geen grip op mij. Ik heb ze heel wat kopzorgen bezorgd.’

Wanneer kwam je in aanraking met drank en drugs?

‘Ik groeide samen met mijn ouders en drie broers op in Zwolle. Ik had een bijbaantje bij de pizzeria, maar dat bleek een crimineel hol te zijn. Daar kwam ik in aanraking met drugs: crack, speed, coke, noem maar op. Ik heb alles geprobeerd. Toen ik voor het eerst coke nam, wist ik: deze drug moet ik in de gaten houden. Ik wilde meteen meer. Gelukkig verdiende ik niet zo veel, dus kon ik het amper betalen. Daarom adviseer ik kinderen zo jong mogelijk drugs te proberen. Als je ouder wordt, heb je meer geld. Dan kun je het betalen en moet je ervan afblijven.’

Hoe kwam je weer op het juiste pad?

‘Ik werd door mijn ouders naar Engeland gestuurd om in een hotel te werken. Een jaar later kwam ik terug en ging ik rechten studeren aan de Vrije Universiteit. Ik was een slimme student, haalde zesjes zonder te leren en focuste me niet meer op drugs. Ik focuste me liever op vrouwen en zo.’