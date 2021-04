Mascha Feoktistova: ‘Ik wil mensen aan het denken zetten’

In haar vlogs is geen onderwerp taboe en minder werken nu ze moeder is, vindt ’s lands grootste influencer klinkklare onzin. Mascha Feoktistova (34) over carrière maken, grenzen bewaken en het goede voorbeeld geven.

Je bent beroemd geworden als beautyblogger en vlogger, maar toch zien we je heel vaak zonder make-up. Ben je eigenlijk ijdel?

‘Ik zie make-up als spel, zoals kinderen op kunnen gaan in een knutselwerkje. Ik wil van alles uitproberen en voor iedere gelegenheid iets anders vinden. In dit jaar zonder grote events vind ik het nog steeds fijn om me op te maken. Het opmaken zelf is me time. Als ik me twee weken niet opgemaakt heb, moet het ook echt even. Maar ik heb er verder geen enkele moeite mee om make-uploos in beeld te komen. En ik ben blij dat gewone gezichten en lijven, met vetrollen, steeds normaler worden.’

Je lijkt in je vlogs altijd erg van alle ervaringen in je leven te genieten. Ben je altijd zo enthousiast?

‘Nee hoor, maar ik film gewoon de dingen waar ik blij van word. Voetbal zal je niet voorbij zien komen in mijn vlogs, maar Gregor en ik zijn bijvoorbeeld echt dol op eten en laten graag zien wat we allemaal uitproberen op dat gebied. En om te voorkomen dat mensen in de comments beginnen over hoeveel calorieën ik eet, heb ik alle woorden die te maken hebben met dat soort zaken gemute. Ik wil mensen niet de kans geven via mij op een ongezonde manier over eten te praten.’

Wat miste je het meest dit jaar?

‘Vroeger leefde ik echt van reis naar reis. Nu zat ik zwanger thuis. Aan de andere kant: er was geen betere tijd om zwanger te zijn. Ik had geen last van FOMO, want er viel niet veel te missen. En als het weer kan, gaan we met z’n drieën naar de Verenigde Staten. En de Caraïben.’

Afgelopen jaar gebeurde er veel. Je beviel van Mila. Tijdens de bevalling ontstond er een complicatie, waarbij haar armpje gebroken moest worden. Wat is er sinds haar komst in je leven veranderd?

‘Wat niet? De eerste periode na haar geboorte werd ik ’s nachts nog weleens wakker van de nachtmerries over haar bevalling. Nu gaat het okayish. Het heeft een plekje gekregen. Twee weken na haar geboorte konden Gregor en ik ons al niet meer voorstellen dat ze er ooit niet was. Zij is het belangrijkst. Ze gaat nu drie dagen per week naar de opvang. Als ik daarnaast moet werken, is Gregor met de kleine. Verder ben ik effectiever geworden en nóg beter in plannen.’

Heeft haar komst je ambities bijgesteld?

‘Ik vind het gek dat er in Nederland zo moeilijk wordt gedaan over moeders en carrière. In heel veel landen zijn fulltime werkende vrouwen heel normaal. Hier is parttime werken de norm. Jammer dat mensen daar zo veroordelend over zijn. Ze kunnen echt dingen zeggen als ‘dan moet je geen kind nemen,’ terwijl het juist goed is als vrouwen óók voor een carrière kiezen. Ook in mijn omgeving zeiden mensen dat ze vonden dat ik eigenlijk een stapje terug moest doen, ‘want ik ben toch de moeder.’’

Gregor doet tegenwoordig minder in de makelaardij en werkt voor jouw bedrijf. Dat betekent dat hij in deze periode ook wat vaker bij Mila is als jij klussen hebt. Wat voor reacties krijg je daarop?

‘Soms heel overdreven: ‘Oh wauw, dat Gregor de oppas is, fantastisch!’ Dan denk ik: hij is niet de oppas, het is ook zijn dochter. Ik krijg ook berichten van vrouwen wiens man volledig thuis is bij de kinderen. Maar het traditionele blijft. Ik krijg soms zelfs van vrouwen van wie ik het totaal niet verwacht opmerkingen als ‘de moeder is toch het belangrijkste, hè.’’

Noemt je man Gregor zichzelf eigenlijk een feminist?

‘Ja. Maar wij denken eigenlijk heel vaak: ‘wie niet?’ Als Gregor bijvoorbeeld nagellak draagt, krijgen we weleens nare reacties. ‘Dat hoeft die van mij thuis echt niet te doen.’ Gelukkig krijgen dat soort comments ook weer backlash. In die zin merk je dat de tijden veranderen. Ik kreeg een mailtje van een vrouw die het heeft uitgemaakt met haar vriend, omdat ze zich door Gregor en mij realiseerde hoe ouderwets haar relatie was. Dan denk ik: ‘Kijk, dát is pas influencen.’

Ben jij zelf feministisch opgevoed?

‘Ik ben op m’n vierde van Rusland naar Nederland gekomen. Mijn ouders gingen scheiden toen ik acht was. Mijn moeder was daarna een single mom en heeft me ingepeperd dat ik altijd op mijn eigen beentjes moest staan. ‘Je moet kinderen baren en daarna thuisblijven’ was niet bepaald het motto van mijn jeugd.’

Hoe vind je het dat een deel van jouw leven voor altijd op internet rondzwerft?

‘Het is leuk voor later dat ik zo veel heb geregistreerd. Oude vlogs kijken Gregor en ik vaak met heel veel plezier terug. Onze vakanties in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, heerlijk. Dan ben ik weer even daar. Maar wat mensen niet weten, is dat ik altijd heel secuur mijn grenzen bewaak. Ik weet wat ik wel en niet laat zien. Als ik een dagje met mensen ben, valt het hen op dat ik heel weinig de camera pak. Ik edit eigenlijk al terwijl ik draai.’

Mensen hebben vaak kritiek op ouders die hun kinderen laten zien op social media of in vlogs. Hoe sta jij daarin?

‘We denken daar heel bewust over na, maar willen haar voor nu niet krampachtig buiten beeld laten. Dan wordt het een zoekspelletje voor kijkers. Voor je het weet, maken mensen dan stiekem foto’s in de supermarkt. Als ze haar karakter een beetje begint te ontwikkelen, zullen we haar aanwezigheid in de vlogs afbouwen. Ik wil namelijk echt niet dat mensen dáár commentaar op kunnen geven. Ik merk sowieso dat kritiek op mijn moederschap harder binnenkomt. Dat heeft er mee te maken dat je moeder bént. Het is niet zoiets als een beroep, het is je essentie.’