Mattie Valk: ‘Juist de flauwekul is nu heel erg welkom’

Met muziek, hartverwarmende acties én de nodige humor sleept hij Nederland door de thuisisolatie. Want juist aan dat laatste is nu veel behoefte, merkt Qmusic-dj Mattie Valk (35): ‘Mensen willen soms ook even iets anders aan hun hoofd dan alleen corona.’

Hoe is het om nu radio te maken terwijl iedereen thuiszit?

‘Ik vind het heel fijn en voel me bevoorrecht met mijn baan, omdat ik merk dat luisteraars de behoefte hebben om hun gedachten en hun gevoelens te delen. Vanaf zes uur ’s morgens krijgen we meteen al verhalen van mensen die thuiswerken, thuiszitten met kinderen, zich vervelen of juist de andere groep: ouders die niet weten waar ze het zoeken moeten. Mensen zeggen: ‘Wat fijn dat jullie er zijn’. Dat komt, denk ik, doordat onze ochtendshow nu toch een beetje fungeert als ontmoetingsplek. We proberen een goede mix te maken tussen het coronanieuws en onze vaste items, die wat luchtiger zijn. We merken dat mensen het juist ook lekker vinden om af en toe iets anders aan hun hoofd te hebben dan corona. Juist de flauwekul, het effe ginnegappen, is nu heel erg welkom.’

Je kunt nu niet ziek worden… Wat doen jullie om dat te voorkomen?

‘We moeten het niet overdrijven, ik heb geen levensreddende functie, al hoop ik er wel voor mensen te zijn. Maar we houden er inderdaad wel rekening mee, want behalve met Marieke zit ik ook met Anne-Marie, Tom en Joe in de studio. We hebben een vrij forse tafel en serieus gemeten of er wel anderhalve meter afstand tussen ons in zit. Verder heeft Qmusic ook veel maatregelen genomen, zoals extra schoonmaken, en de meeste mensen werken thuis. De mensen die wél op kantoor zijn, werken in shifts. Mocht iemand toch ziek worden, dan zijn bij verschillende dj’s al thuissets geïnstalleerd. The show must go on. Ik hou me verder aan alle voorschriften en verder is het, denk ik, ook een beetje geluk hebben dat corona je niet treft.’

Vind je het een angstige tijd?

‘Ik merk dat ik op en neer ga in emoties, het is een beetje een achtbaan gedurende de dag. Als ik ’s avonds naar bed ga, heb ik zo veel informatie gehad dat ik echt even een boek moet lezen of serie moet kijken omdat mijn kop vol zit. Echt angst voel ik niet, ik denk vooral: hoe lang duurt dit nog? Dat onzekere gevoel is niet fijn, maar ik kan een uur later ook gerust weer denken: we gaan dit met z’n allen cheffen, het samen tot een goed einde brengen.’

Jullie bedenken steeds weer leuke nieuwe acties: een alternatief songfestival of een droombruiloft. Ontstaan die ideeën spontaan?

‘Ja, vaak wel, of het wordt voor onze voeten geworpen. Zoals laatst toen luisteraar Lianne ons een berichtje stuurde dat ze samen met haar vader op een bloemenkwekerij werkt en nu elke dag met veel bloemen blijft zitten. Wij hebben toen gezegd: ‘We kunnen morgen langskomen met een Qmusic-team, alle protocollen in acht nemend.’ Luisteraars vroegen we wie zij een bloemetje zouden willen sturen. Zo ontstond dus spontaan ‘Mattie en Marieke zetten de bloemetjes buiten’. We kregen ontelbaar veel reacties. Ik vond het mooi om te zien dat het voor zo veel saamhorigheid zorgde.’

Marieke en jij hebben een enorme chemie. Waar zit ’m dat in?

‘Ik vind het lastig om er exact mijn vinger op te leggen, maar wat ik wel weet is dat wij altijd oprecht lol hebben gehad, ook toen we nog niet samenwerkten. Ik denk dat dat een van de belangrijkste voorwaarden is voor elke dag samen een radioprogramma maken: écht lol met elkaar kunnen hebben. Zij is heel recht voor haar raap, af en toe net een olifant in een porseleinkast. Ik zeg altijd: als ik de gids ben die met een vlaggetje de weg wijst, is Marieke degene die erachter loopt te geinen met de luisteraars, en naar links gaat als ik zeg dat we naar rechts moeten. Die verhouding hebben we een beetje. Daarnaast heb ik Marieke heel hoog zitten als radiomaker: ze is super professioneel, eager en ontzettend ambi-tieus. We zijn ook goudeerlijk tegen elkaar. Je moet veel van elkaar kunnen hebben, want om vijf over zes in de ochtend zit je op een kwetsbaar tijdstip. Vaak heb je nog tegen niemand gepraat, en wij slapen ook weleens slecht.’

Je noemde het eerder ‘een half huwelijk’, voelt dat zo?

‘Het voelt absoluut zo. Dat klinkt misschien gek, maar de meeste mensen thuis staan op met hun partner, ik sta toch een beetje op met Marieke. We slapen niet in hetzelfde bed, maar zien elkaar wel als eerste. We maken heel veel uren per dag en bespreken alles. We zijn echt samen, én met de luisteraars, iets aangegaan, en dat voelt wel als een platonisch huwelijk.’ Moet je lachen als je in de media koppen leest als: ‘Mattie geen bedreiging voor nieuwe liefde Marieke?’ ‘Ja, dat is natuurlijk grappig. Wat in het begin het meest gezegd werd, was: ‘Jullie zijn zeker een setje? En als jullie het niet zijn, dan worden jullie dat wel.’ Dat is een compliment, want kennelijk zien mensen de enorme chemie tussen ons. Maar ik vond het ook fijn om te kunnen zeggen: ‘Ik heb een vriendin’ en zij had hetzelfde met haar vriend. Op een gegeven moment hadden we allebei zoiets van: jongens, wij zijn niet verliefd op elkaar, we zijn gewoon maatjes. We vonden het prettig om dat gerucht uit de lucht te halen, want we zijn méér dan dat setje dat nooit gaat gebeuren.’