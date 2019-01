Voor 3 op reis en Trippers reist hij de hele wereld over op zoek naar bijzondere plekken en verhalen. Presentator en televisiemaker Maurice Lede (32) is het gelukkigst als hij op avontuur kan gaan. ‘Ik heb veel prikkels nodig.’

Interview: Jill Waas | Beeld: Maaike van Haaster | Met dank aan: Restaurant Bleu

Hoe is jouw passie voor televisie ontstaan?

‘Ik heb eigenlijk rechten gestudeerd, maar zat daar totaal niet op mijn plek. Het voelde allemaal nogal stijf, ik wilde liever wat aanklooien en lol maken. Steeds vaker vroeg ik me af: wat wil ik nu echt in het leven? Ik keek in die tijd veel televisie en begon interesse te krijgen in sportjournalistiek, presenteren, verhalen vertellen. Ik kende iemand die de overstap van rechten naar sportjournalistiek had gemaakt, Humberto Tan. Hem heb ik gevraagd of ik eens een dagje achter de schermen mocht meekijken. Ik had nooit verwacht dat ik een reactie zou krijgen, maar Humberto nodigde me uit en toen ik daar rondliep, wist ik dat dat helemaal mijn ding was.’

Hoe heb je het toen verder aangepakt?

‘Ik ben als een malle ervaring gaan opdoen: filmpjes maken voor websites van Sanoma, YouTube, nu.nl. Ik ging feesten aan elkaar praten, leren video-editen en monteren. Toen belandde ik bij de regionale omroep, Regio22, en daar heb ik echt de kans gekregen om het vak te leren. In een paar jaar tijd heb ik meer dan tweehonderd reportages gemaakt. In die beginperiode had ik ook op een vacature bij Het klokhuis gereageerd. Waar ik geen schijn van kans maakte, maar het deed me wel beseffen dat dát de ultieme plek was om televisie te maken. Vanaf dat moment ben ik heel gericht aan een portfolio gaan werken dat zou opvallen bij Het klokhuis. Toen ze een paar jaar later weer een vacature hadden, heb ik een compilatie gestuurd van alles wat ik had gedaan, en kozen ze me wél.’

Die rechtenstudie heb je voorgoed laten varen?

‘Nee, die heb ik nog netjes afgemaakt. Bij ons thuis is er ingeramd: waar je aan begint, dat maak je af. Mijn broer en zus hadden daarin altijd het goede voorbeeld gegeven, dus voor mijn gevoel kon ik niet afhaken. Op een gegeven moment werd die studie wel een blok aan mijn been. Maar bij de regionale omroep kon ik zulke leuke dingen doen, dat ik het wist vol te houden. Dan had ik op donderdag bestuursrecht, wat heel saai was, maar zat ik de volgende dag voor mijn werk met een camera op een politieboot. Dat papiertje wilde ik binnenhalen, maar langzaam groeide ook het vertrouwen in een carrière op televisie.’

In 2016 maakte je de overstap naar 3 op reis?

‘Klopt, ik zat inmiddels zes jaar bij Het klokhuis en begon te denken of er misschien een volgende droom in zat. Ik was de jaren daarvoor steeds meer gaan backpacken, dus mijn passie voor reizen was gelijktijdig met mijn passie voor televisie gegroeid. Ik had meegedaan aan De nationale reistest van BNNVARA en vond BNN een heel leuke plek. Achter de schermen zijn we blijven praten en ondertussen maakte ik een documentaire, Wrakstukken, over de SLM-vliegramp in Suriname waarbij ik drie familieleden heb verloren. Ik wilde hun verhaal vertellen en ben naar Suriname gegaan om alles te filmen. Op een gegeven moment zeiden ze bij BNN: ‘We houden je al een tijdje in de gaten voor 3 op reis, wil je niet voor ons komen werken?’ Ik dacht: oké, megavet! Ik organiseerde zelfs een première-avond voor vrienden en familie bij mijn eerste uitzending op tv, zo blij was ik dat die droom werkelijkheid werd. Inmiddels zijn we ruim drie seizoenen verder.’