Lentekriebels: dit zijn de meestvoorkomende flirttypes

Van de onverstoorbare jager tot de diginova: vijf flirttypes om rekening mee te houden nu het jachtseizoen weer is geopend.

1. De onverstoorbare jager

Die van de slechte openingszinnen en een enthousiast aantal decibellen waarmee hij ze in je oor tettert. Dat je niet uit de hemel kwam vallen en ook al geen vuurtje hebt om de vonk mee aan te steken? Doet er niet toe, het ijs tussen jullie zal ie breken, al dan niet met de klontjes uit zijn drankje. Dat vind jij misschien het toppunt van treurigheid, hij van ironie. Je begrijpt toch zeker wel dat zolang hij – de Simba van het cynisme – de clichés eruit gooit, ze niet fout en van Google geplukt maar hartstikke spot on zijn? Vindt ie zelf in ieder geval wel. Lach jij niet om z’n medium grappen, buldert ie zelf harder dan Geer, Goor en Bas Smit bij elkaar. Aan doorzettingsvermogen heeft deze net iets te amicale vriend geen gebrek: hij is vastbesloten te veroveren. Jouw hart of die van je beste vriendin. Want: dat hij de sociale spelregels kent, wil natuurlijk niet zeggen dat die voor hem gelden.

Zo ga je met hem om Expert Rianne Roes: ‘De onverstoorbare jager dendert over alles en iedereen heen. Voor de buitenwereld lijkt het alsof dit type geen onzekerheden kent, die weet hij goed te verbloemen. Enerzijds lijkt hij een bord – of hele serviesset – voor zijn kop te hebben, aan de andere kant zijn jagers sociaal vaardig genoeg om te weten dat een grapje niet door de beugel kan. En tóch maakt ie ’m om je uit de tent te lokken. De jagers leunen op kansberekening: er zal op zo’n avond altijd wel iemand zijn die wel toehapt. Je poeiert dit type het beste af door net zo lomp terug te doen. ‘Dus jij denkt me te kunnen versieren? Vandaag niet!’ Heeft ie zelfspot, hebben jullie daarna misschien toch nog een leuke avond.’

2. De paaier

De paaier is een manipulatieve flirter. Hij weet precies de juiste snaar te raken, maar zal nooit een serenade voor je spelen. Vaak kende je ’m al, maar z’n moves nog niet. Heb je van het een op het andere moment niet ‘gewoon’ met je collega, buurman of een oude bekende te maken, maar met een ware Casanova. ‘Wat zie jij er fantastisch uit!’ kirt de paaier bijvoorbeeld met het soort enthousiasme alsof je elkaar niet al jaren tegen hetzelfde lijf loopt. Alsof de complimentjes in de bonus zijn, word je ineens bejubeld om je net geknipte lokken, je prachtige ogen of – en dan moet je echt oppassen – je legendarische powerpointskills. Uit het niets. De paaier spint z’n web met egostrelende woorden, wat je pas beseft als je al vastzit. Werk je ‘ineens’ op je vrije zaterdag aan de powerpoint van je collega of schrijf je een aanbeveling voor je oude studiegenoot. Tja, de zoete woorden van een paaier geven altijd een wat bittere nasmaak.

Zo ga je met hem om Expert Rianne Roes: ‘De paaier heeft je nodig en heeft daarom een heel selectieve interesse in je. Hij heeft genoeg mensenkennis om te weten hoe hij je het beste kan pleasen en schroomt niet deze te gebruiken. Bekruipt jou het gevoel: wat moet hij ineens van mij? Of denk je: eigenlijk is dit te mooi om waar te zijn? Wees dan op je hoede. De paaier maakt dingen mooier dan ze zijn,

je onderbuikgevoel doet dat niet.’

3. De diginova

Op papier – of vooruit: je beeldscherm – is de diginova de ideale match. Hij kiest niet alleen de juiste woorden, maar weet ook precies wanneer een gifje van een piano spelende kat te sturen en zijn aubergine-emoticons zo te timen dat die grappig of zelfs sexy zijn. Iemand met zo’n fingerspitzengevoel voor flirten… je komt ze niet vaak tegen. En daarom weet je het al snel vrij zeker: deze naar rechts geveegde match zou zomaar eens Mister Right kunnen zijn. Je kunt niet wachten je in zijn armen te storten – het liefst een beetje filmisch in de stromende regen met Hans Zimmer-muziek op de achtergrond. Des te groter is de teleurstelling. In het echte leven moet ie opeens namelijk wel heel lang nadenken over zijn woorden. En gebruikt hij nu serieus een quote uit The notebook? Afknapper!

Zo ga je met hem om Expert Rianne Roes: ‘De diginova is een theoretische flirter. Hij heeft in films gezien hoe zo’n prince charming het aanpakt, heeft daar mentale (of misschien wel fysieke) aantekeningen van gemaakt en gebruikt de geziene ‘trucjes’ op jou. Dat werkt goed via een datingapp waarbij je uitgebreid de tijd kunt nemen voor een reactie en je misschien – zo veilig achter je beeldscherm – net iets meer durft dan in het echt. Maar in het echte leven – waarbij een snelle reactie verwacht wordt – valt het toch wat tegen. Deze flirters zijn dan vaak te verlegen en vallen door de mand. Hoewel het verleidelijk is je over te geven aan de teleurstelling, zou ik toch proberen de beste man – als hij je eerder zo aan het lachen maakte – nog een kans te geven om hem iets beter te leren kennen.’

