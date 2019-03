Melissa Drost: ‘Het voelt alsof je een jas van iemand anders aantrekt die nét niet helemaal past’

We belden deze week even met Melissa Drost want: de actrice is 5 april te zien in de 6000e aflevering van GTST.

Wat kunnen we verwachten van de jubileumaflevering?

‘Het leuke is dat er is gekozen voor een minifilm van een uur. Het is een aflevering die in het verhaal van GTST past, maar ook prima kan worden gevolgd als je niet naar de serie kijkt. De film is voor een deel gedraaid in Lapland, waar het vrijgezellenfeest van Amir, die gaat trouwen met mijn personage Sjors, zich afspeelt. De mannen worden rondgeleid door reisleider Romy, gespeeld door Sarah Chronis, en zijn allemaal diep van haar onder de indruk. Wat er verder gebeurt, houden we nog even spannend.’

Hoe was het om de rol van Sjors over te nemen van Inge Schrama?

‘Bizar, ik werd op een woensdag gebeld of ik de volgende dag kon beginnen, omdat Inge plotseling niet meer kon komen. Het is heel raar om een rol van iemand over te nemen. En al helemaal als die rol al vijftien jaar door diegene wordt gespeeld. Het voelt een beetje alsof je een jas van iemand anders aantrekt die net niet helemaal past. Inge is Sjors en niet alle fans zaten te wachten op een nieuwe versie van haar, wat logisch is. Ik speel de rol nu twee jaar en in de tussentijd heeft dat mij de kans gegeven om een Melissa-versie van Sjors te creëren. Gelukkig krijg ik daar ook de ruimte voor.’

Wat zou niemand van jou verwachten?

‘Fans denken dat ik op Sjors lijk, terwijl ik heel anders ben. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van hiphop en daar zie ik mijn personage niet zo snel naar luisteren. Ook qua kledingstijl lijken we totaal niet op elkaar. Verder kijken mensen er altijd van op als ik vertel dat ik Japanologie heb gestudeerd. Nu doe ik er niet zo veel meer mee, omdat het moeilijk is om er werk in te vinden. Ik heb wel in de serie Weemoedt een Japanse tolk gespeeld. De tekst heb ik toen zelf vertaald naar het Japans. Het was leuk dat alles zo samenviel, de Japanse taal en het acteren. Ik zou het wel leuk vinden om daar meer mee te doen. Een rol in een Japanse soap, bijvoorbeeld.’

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

‘Het liefst speel ik dan een fantastische hoofdrol in een serie of film. En dan een rauwere serie, zoals Mocromafia of iets als The handmaid’s tale. Een sciencefictionfilm lijkt me ook wel wat. Anders zou ik een klein galerietje in Amsterdam willen openen met Japanse kunst. Dan kan ik af en toe op een snoepreisje naar Japan om nieuwe kunst te zoeken. Dat is mijn plan B.’