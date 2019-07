Melissa: ‘Het is zo pijnlijk omdat we het achter haar rug bekokstoven’

Melissa (28) en haar vriend Jasper hebben een relatie met een vrouw, Bobbi. Maar ze zijn er wel klaar mee en willen samen verder. Maar ja, hoe vertel je zoiets?

‘Vijf jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met polyamorie. Destijds wist ik niet eens dat het bestond. Het enige wat ik weleens had gezien, was een Amerikaanse documentaire over een supergelovige man, die met zijn drie vrouwen en tig kinderen ergens in de woestijn woonde. Ik vond het maar raar en die vrouwen leken me ook niet echt happy met de situatie. Maar dat was dus polygamie, waarbij je met meerdere mensen getrouwd bent. Polyamorie en polygamie worden vaak door elkaar gebruikt, maar het is dus niet hetzelfde. Er is geen land in de wereld waar vrouwen polygaam mogen zijn, en in Nederland staat er een celstraf op van maximaal vier jaar. Polyamorie − wat inhoudt dat je met meerdere mensen gelijktijdig relaties aanknoopt − mag hier gelukkig wel.’

Doodgewoon bi

‘Ik was tweeëntwintig en had mijn eerste serieuze relatie. Ik was direct stapelverliefd op Jasper, met wie ik nog steeds heel gelukkig ben. Voor hem had ik wel wat losse flodders gehad, met mannen én vrouwen, maar niets serieus. Dat ik biseksueel ben, weet ik al heel lang. Ik heb zelfs een tijdlang gedacht dat ik lesbisch was, toen ik op mijn dertiende stapelverliefd werd op mijn lerares handvaardigheid. Een prachtige vrouw met een bos kastanjebruine krullen, felgekleurde zigeunerrokken en de blauwste ogen die ik ooit had gezien. Ik was dan ook behoorlijk in de war toen ik nog geen jaar later warme gevoelens kreeg voor een nieuwe jongen op school. Maar al snel dacht ik: oké… ik val dus blijkbaar op vrouwen én mannen. Gelukkig kon ik hier met mijn ouders goed over praten. Ik kan me niet eens herinneren dat ik een officiële coming-out heb gehad. Het was gewoon zo: soms kwam ik thuis met een meisje, en soms met een jongen. En ze werden allemaal even hartelijk ontvangen door mijn moeder en allemaal onderworpen aan dezelfde flauwe grappen van mijn vader.’

Enorme crush

‘Het werd Jasper met wie ik dus uiteindelijk ging samenwonen. Ook in dit geval zonder officiële aankondiging. We waren direct zo onafscheidelijk dat ik op een gegeven moment maar de huur van mijn kamer opzegde. Anderhalf jaar lang taalden we niet naar een ander dan naar elkaar. Totdat ik een nieuwe collega kreeg. Bobbi viel me meteen op: grijsgroene ogen, sproetjes en een heerlijk lang, getoned lijf. En prachtige volle borsten. Ik schrok een beetje van het effect dat ze op me had. Een pure seksuele oerdrift maakte zich van me meester zodra ze maar even in dezelfde ruimte was als ik.

‘Ik kwam er door onze gesprekken al snel achter dat ze net als ik biseksueel is. En ze stak niet onder stoelen of banken dat ze interesse had. Ik schrok me wild. Wat nu?’

Aanvankelijk probeerde ik mijn gevoelens te negeren. Ik had Jasper, en het was echt niet zo dat ik op hem uitgekeken was. Deze crush zou vanzelf weer overwaaien, dacht ik. Maar het was duidelijk dat ook Bobbi de magnetische aantrekkingskracht tussen ons voelde. Ze zocht steeds mijn gezelschap op en raakte me daarbij heel vaak ‘per ongeluk’ aan. Ik kwam er door onze gesprekken al snel achter dat ze net als ik biseksueel is. En ze stak niet onder stoelen of banken dat ze interesse had. Ik schrok me wild. Wat nu? Ik had echt geprobeerd om me af te sluiten voor de aantrekkingskracht tussen ons, maar ik kon het niet langer ontkennen. Ik wilde haar. Alleen… ik wilde Jasper niet kwijt. Voor geen goud. Na veel soul searching, gesprekken met een goede vriendin en met Bobbi zelf, besloot ik open kaart te spelen. Ik zou Jasper eerlijk vertellen over mijn gevoelens.

Het viel me zwaar, maar hij reageerde redelijk nuchter. ‘Ik had me veel meer bedreigd gevoeld als je gevoelens had voor een andere man,’ zei hij. Eén ding was meteen duidelijk: we wilden allebei geen punt achter onze relatie zetten. Na een paar dagen nadenken zei Jasper: ‘Weet je wat? Laten we het proberen. Dan heb je gewoon een vriend én een vriendin. Ik wil die Bobbi ook weleens ontmoeten.’ Dit was natuurlijk het allerbeste scenario ooit. Ik was dolgelukkig, al vond ik het aanvankelijk doodeng om mijn twee liefdes aan elkaar voor te stellen, maar ik had me geen betere uitkomst kunnen wensen. Jasper en Bobbi konden het meteen goed met elkaar vinden. Ergens misschien logisch, ze hadden tenslotte iets met elkaar gemeen: mij! En ik vind toch een bepaald type mens leuk, of dat nu een man of vrouw is.’