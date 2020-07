Van de pandemie tot discriminatie: we lijken overal een mening over te (moeten) hebben. Mis jij ook de nuance in het debat? In de nieuwste VIVA 30, die nu in de winkels ligt, onderzoekt journalist Jessica van Zanten hoe je je staande houdt in onze meningenmaatschappij.

Als Nederlanders staan we erom bekend dat we niet op ons mondje zijn gevallen, maar de afgelopen maanden hebben we het verkondigen van onze mening tot een kunst verheven. Van de pandemie tot aan George Flloyd, de uitgesproken meningen vliegen over en weer en worden rondgestrooid alsof het niets is. Maar moet je overal wat van vinden? En zo ja, moet je dat dan online delen? Wat als het niet goed is? Wat als je er niets over deelt, ben je dan slecht?

Achter één ding komt Van Zanten al snel tijdens haar research:’ Je eigen mening uitbraken, geeft bewezen meer beloning dan je mond houden en vragen stellen.’ Is dit waarom we ons zo snel laten horen? Naast interessante inzichten deelt Van Zanten ook tips om je staande te houden in de meningenmaatschappij.

De Groene Gids

Voor wie de wereld niet zuurder, maar mooier wil maken. Duurzaam is hot & happening en daarom presenteert VIVA: de Groene Gids. Met maar liefst 55 duurzame adresjes voor online én of offline shoppen. Van de favoriete adressen voor sustainable snacks tot aan adressen voor een duurzaam interieur: we got you covered.

VIVA400

Ook heel leuk: in deze 30ste editie van 2020 trappen we de vernieuwde VIVA400 af! Aan het eind van het jaar reikt VIVA voor de dertiende keer de VIVA400-awards uit. Daarmee zetten we ambitieuze en ondernemende vrouwen in de spotlights. Want zij zijn een grote inspiratiebron voor anderen door wat ze doen, door de successen die ze hebben behaald en door wat ze (nog meer) willen bereiken. Ben of ken jij een vrouw die in dit rijtje thuishoort of sterker nog: er absoluut niet in mag ontbreken? Meld jezelf of haar dan aan via VIVA400.nl.

