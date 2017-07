Mentor & me: – Bianca: ‘Er zijn al heel wat tranen gevloeid tijdens onze sessies’

Elke businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Bianca Blom (34) is oprichter van LINJA shoes. Haar mentor Simon Werkendam (61) helpt haar haar schoenenlijn groots op de kaart te zetten. Bianca: “Het maken van de juiste keuzes is hierbij essentieel.”

Productie: Eveline Tomaszewski | Foto: Anke van der Meer

Wanneer wist je dat je een mentor nodig had?

“Een half jaar geleden. LINJA shoes bestond anderhalf jaar en hoewel veel dingen goed gingen, waren er ook zaken waar ik ontevreden over was. Ik had vooral moeite met keuzes maken. Ik werk met experts in hun vakgebied, maar zet hen op freelance-basis in. Ik heb dus geen personeel om mee te sparren, een gemis. Het leek me fijn om een coach te hebben met wie ik dat wel zou kunnen, want het is in deze fase van mijn bedrijf cruciaal om de juiste keuzes te maken. Ruim de helft van de nieuwe bedrijven gaat binnen drie jaar over de kop en ik wil niet in dat rijtje staan.”

Waarom ben je LINJA shoes begonnen?

“Ik vind het heerlijk om op pumps te lopen. Op hakken voel ik me zelfverzekerder en vrouwelijker. Nadeel is dat ze oncomfortabel zijn. Ik zat altijd te klooien met gelpads en pleisters en dacht: dit moet anders kunnen. Ik had alleen geen achtergrond in mode en design. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en werkte bij een start-up toen ik me inschreef voor een cursus ambachtelijk schoenmaken. Na die cursus heb ik samen met een orthopedisch schoenmaker een prototype van de LINJA-pump ontworpen. Ik durf te claimen dat onze schoenen megacomfortabel zijn en dat je er twee keer langer op kunt lopen dan op vergelijkbare exemplaren met een hak van tien centimeter. Zónder daarbij in te hoeven leveren op stijl.”

Hoe helpt Simon jou?

“Simon en zijn businesspartner Ole van der Straaten helpen me met het creëren van een sterke fundering voor mijn bedrijf, zodat het voor mij makkelijker wordt om keuzes te maken. Samen hebben zij het coaching programma ‘ZEAL.The Program’ ontwikkeld dat ik met tien andere ondernemers volg. In dit traject van acht maanden worden in een-op-eengesprekken en groepssessies zaken als positionering, mindset, financiën, structuur, visie, back-office en discipline behandeld. Tussendoor kan ik Simon altijd bellen. Binnenkort ga ik met Simon en Ole vrouwen interviewen die LINJA-shoes hebben gekocht. Hoe beter ik weet wat mijn klanten willen, hoe makkelijker het straks wordt om keuzes te maken.”

Waarom is hij een goede mentor?

“Hij coacht alleen ondernemers in wie hij gelooft. Dat vormt een goede basis voor onze samenwerking. Ik vind het ook fijn dat ik hem volledig kan vertrouwen. Tijdens mijn persoonlijke sessies met hem zijn al flink wat tranen gevloeid, omdat hij mij zo goed een spiegel weet voor te houden. Wat ik ook waardeer: hij adviseert me, maar dwingt me niet om naar hem te luisteren. Ik wil mijn eigen keuzes kunnen maken. Gelukkig heeft hij daar respect voor.”

Wat is jouw tip voor vrouwen?

“Geloof in jezelf en ga ervoor. Laat je niet uit het veld slaan door tegenslagen, want die horen erbij.”

Waar sta je over vijf jaar?

“Dat is nog zo ver weg! Ik ben op mijn 23e ernstig ziek geweest. Van de ene op de andere dag had ik veertig graden koorts. Ik dacht dat het griep was, maar vier dagen later lag ik met een streptokokkenbacterie op de Intensive care en werd ik in coma gehouden. Later bleek dat er ook een bloedpropje in mijn longen was geschoten. Meer dan de helft van de mensen overlijdt hieraan of houdt er ernstig letsel aan over. Ik ben kerngezond, maar heb wel de dood in de ogen gekeken. Sindsdien leef ik met de dag. Ik heb wel een doel. Ik wil dat straks iedere vrouw minimaal één paar LINJA’S heeft. Ik heb al schoenen verkocht in Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, Amerika en Canada, dus de eerste stappen zijn gezet.”

