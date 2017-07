Mentor & Me: – Debbie: ‘Toen ik twijfelde of ik op een event moest gaan staan, werd Linda pissig’

Elke businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Debbie van Weelden startte een jaar geleden natural skincare-lijn Loïs Lee. Sales mentor Linda Zwerver helpt Debbie haar bedrijf te laten groeien. “Linda begrijpt als geen ander dat ik geen klanten wil, maar fans.”

Wanneer wist je: ik kan wel een mentor gebruiken?

“Vanaf het begin doe ik alles zelf: van sales tot productontwikkeling. Niet zozeer omdat ik denk alles zelf het beste te kunnen, maar omdat ik simpelweg geen budget had voor samenwerkingen. Aan de enthousiaste reacties en verkoopcijfers merkte ik meteen dat mijn producten kans van slagen hebben. Maar ik ontdekte al snel dat ik pas echt groot kan worden door met anderen samen te werken. Je kunt het niet allemaal in je eentje doen en bedenken. Ter inspiratie besloot ik naar een masterclass van spiritual life & business teacher Michael Pilarczyk te gaan. Daar leerde ik Linda kennen.”

Waardoor klikt het zo tussen jullie?

“Linda heeft veel ervaring in de beautybranche. Zo heeft ze eerder een beautymerk groot gemaakt. Het leuke was: ze kende mijn product al en was heel enthousiast. Tegelijkertijd gaf ze me bij de eerste ontmoeting al bruikbare adviezen op salesgebied waar ik zelf nog geen moment aan had gedacht. Ze kwam bijvoorbeeld met het idee om workshops te geven aan kleine groepen vrouwen. Perfect om de doelgroep op een persoonlijke manier met Loïs Lee in aanraking te laten komen en niet alleen een klantenkring, maar ook een fanbase op te bouwen.”

Wat is het belangrijkste dat Linda je heeft geleerd?

“Dat ik trotser mag zijn op wat ik gemaakt heb en meer uit moet dragen dat het echt topproducten zijn die ik op de markt breng. Natuurlijk vind ik mijn eigen merk fantastisch, maar dat straalde ik voor ik Linda kende nog niet echt uit. Ik hield mezelf en daarmee mijn product eigenlijk klein. Linda adviseerde me om op een event te gaan staan. Toen ik daarover mijn twijfels uitte, werd ze pissig. Haar redenering: als je daar niet gaat staan, ontneem je zevenhonderd vrouwen de kans op een mooiere huid. Precies de eyeopener die ik nodig had.”

Met welke ontwikkelpunten zijn jullie nu bezig?

“De saleskanalen uitbreiden en mijn zichtbaarheid vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door op commerciële momenten als Moederdag in te springen. Iets waar ik zelf aan voorbij was gegaan omdat ik er het nut niet van inzag. Totdat Linda me verplichtte een actie op te zetten. Uiteindelijk hebben we met die ene actie mijn

bereik en fanbase enorm vergroot. Verder onderscheid ik me steeds meer door op de producten zelf te focussen, en duidelijk te maken hoe uniek Loïs Lee is. Ik heb één lijn met drie producten die je zo kunt samenstellen dat ze perfect bij jouw huid passen. Dankzij mijn mentor weet ik nu dat mijn workshops de perfecte manier zijn om mijn doelgroep hiermee kennis te laten maken.”

Wat bewonder je in Linda?

“Ze heeft een sterk commercieel inzicht dat ze vanuit haar gevoel in weet te zetten. Ze stelt de juiste vragen, houdt me een spiegel voor en komt met briljante ideeën. Lekker out of the box. Daarbij is ze minstens zo gepassioneerd over Loïs Lee als ikzelf.”

Wat is je toekomstplan en op welke manier kan Linda je daarbij helpen?

“Mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te laten stoppen met troep op hun gezicht te smeren. Kies voor kwalitatieve producten, alleen daarmee boek je resultaat. Het is niet alleen beter voor je huid en gezondheid, maar ook voor de wereld. Ik wil met Loïs Lee meewerken aan een groter doel: doordat ik vrouwen aan een mooiere huid help, geef ik ze meer zelfvertrouwen.”

