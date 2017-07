Mentor & Me – Hella van My Greatest Party: ‘Ik heb fysiek zwaar werk en krijg geregeld een massage van hem’ (+ WIN een goodiebag!)

Elke businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Hella Huizinga (33) organiseert als partyplanner over the top kinderfeesten en sprookjesachtige bruiloften. Daniel (44) is haar vriend en mentor. ‘Hij zorgt voor rust, waardoor ik beter kan presteren.’

Wat zijn jouw ondernemersstruggles?

‘Ik ben creatief en vind het moeilijk om gestructureerd te werken. Toch is dat belangrijk als je een eigen bedrijf runt. Daniel denkt mee over hoe ik meer structuur kan aanbrengen in mijn bedrijf, zodat dingen sneller en efficiënter gaan. Ik werk alleen met het mooiste van het mooiste servies, glaswerk en bestek. Daniel kwam laatst op het idee om speciale kratten te laten ontwerpen waarin we alles kunnen vervoeren. Het in- en uitpakken gaat nu sneller en er sneuvelt minder, wat weer geld bespaart.’

Waar spar je over met Daniel?

‘Dat verschilt. Ik loop elke dag wel tegen dingen aan en daar praat ik het makkelijkst over met mijn vriend. Dat gaat vanzelf als je zo vaak bij elkaar bent. Laatst vergat iemand een aantal items op de factuur te zetten. We bespreken dan hoe we dat de volgende keer beter kunnen doen. Daniel is zelf ook ondernemer – hij heeft vorig jaar zijn internetsoftwarebedrijf verkocht – en adviseert me goed over hoeveel ik het beste kan terug investeren in mijn bedrijf om het te laten groeien. Maar hij is er ook voor me als ik er doorheen zit. Ik werk zeven dagen per week en soms wordt het te veel. Hij weet wat ik op zulke momenten nodig heb. Dan gaan we even wandelen of ergens lunchen. Ook fijn: ik heb fysiek zwaar werk, moet veel sjouwen, en krijg geregeld een massage van hem.’

Wat maakt hem een fijne mentor?

‘Dat hij er altijd voor me is. Ik werk ook met andere coaches, aan wie ik veel heb, maar omdat Daniel zo dicht bij me staat, praat ik het meest met hem. Ook over het advies van anderen. Hij luistert goed en brengt zijn advies zonder me in een bepaalde richting te duwen. Als hij vindt dat dingen anders kunnen, zegt hij dat subtiel. Dat vind ik fijn, want anders zou ik er heel dwars van worden en bij voorbaat al niet naar hem luisteren. Zonde, want hij heeft veel meer kennis en ondernemerservaring dan ik. Hoewel ik weet dat hij het beste met me voorheeft, ben ik het niet altijd met hem eens. Ik weet precies wat ik wel en niet wil. Laatst moest ik een beslissing nemen over een nieuw logo. We verschilden van mening over welke het mooist was. Dan hak ik de knoop door en dat respecteert hij ook.’

Wat is de belangrijkste les die je van hem leerde?

‘Dat je een belangrijke beslissing nooit meteen moet nemen. Geef jezelf eerst de tijd om over iets na te denken, voordat je in actie komt en een keuze maakt. Vrouwen zijn vaak geneigd om vanuit hun emotie te handelen. Door Daniel ben ik tot het inzicht gekomen dat je betere beslissingen neemt als je iets eerst even laat rusten.’

Heb je een tip voor andere ondernemers?

‘Geef niet snel op. Als je blijft vechten voor iets waar je in gelooft, word je er vroeg of laat voor beloond. Mensen kiezen vaak voor zekerheid. Dat is prima, maar ik heb ondernemersdrift en hou van risico’s nemen. Mijn studielening van vijfduizend euro heb ik gebruikt voor een ticket naar Bangkok. Daar heb ik met een team van dertig naaisters een maand lang in een naaisalon gewerkt om de mooiste prinsessenjurken te maken. Toen ik terug kwam in Nederland begon ik My Greatest Party. De jurken gebruik ik bij de luxe kinderfeesten in de stijl van Marie Antoinette die ik organiseer. Sommige mensen probeerden me te ontmoedigen. Ze zeiden: ‘Als je voor de klas gaat staan, verdien je een goed salaris.’ Ze begrepen niet dat ik op een matrasje in een antikraakwoning sliep en midden in de recessie met die luxe feesten begon. Het duurde drie jaar voordat ik ervan kon rondkomen. Inmiddels ben ik negen jaar bezig. Mensen denken altijd dat succes van de ene op de andere dag komt, maar je moet er keihard voor werken. Ik werk zestien uur per dag en zeven dagen per week. En ik ben nog niet van plan het rustiger aan te gaan doen. Sterker nog: onlangs startte ik een tweede bedrijf, My Greatest Event. Daarmee richt ik me op volwassenen. De afgelopen weken organiseerden we tien bruiloften. Mijn doel is volgend jaar de grootste weddingplanner van Nederland te zijn. En ook het buitenland blijft trekken. Vestigingen van My Greatest Party en My Greatest Event in Londen: hoe fantastisch zou dat zijn?’

