Mentor & me: – Marjolein Westerbeek: ‘Geweldige coach of niet, je moet er zelf voor zorgen dat het vuurtje blijft branden’ (+ WIN een goodiebag!)

Elke businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Marjolein Westerbeek werkt als CEO bij Rituals in Amerika. Ze leerde Marjon Landheer kennen tijdens een teamcursus leiderschap. Het klikte zo goed dat Marjon haar coach werd.

Hoe verliep jullie eerste contact?

‘Ik werkte bij Coltex, een bedrijf met modemerken als Didi, Steps, SuperStar en Forecast, toen ik tijdens een teamcursus over leiderschap Marjon leerde kennen. Ik won een prijsvraag en kreeg een privésessie bij haar als coach. We merkten al snel dat het op meerdere fronten enorm klikte en dat zij mij verder kon helpen in mijn carrière.’

Waardoor zijn jullie zo’n goede match?

‘Marjon is zowel zakelijk als persoonlijk een goede spiegel voor mij. Ik herken veel in haar en zij in mij. Er is in plaats van een mentor-pupilverhouding altijd een gelijkwaardige balans tussen ons. Hierdoor vertrouw je elkaar sneller dingen toe. Dat maakt het coachingproces makkelijker en leuker.’

Wat is het belangrijkste wat Marjon jou heeft geleerd?

‘Ik vond het lastig een goede balans te vinden tussen de verwachtingen van anderen binnen het bedrijf en de manier waarop ik zelf het verschil wilde maken. Al in mijn eerste sessie leerde Marjon mij dat het belangrijk is om niet zo bezig te zijn met anderen. Het gaat om de focus op jezelf: wat zijn jouw sterke kanten en hoe kun je die uitbouwen? Zo weet ik inmiddels hoe belangrijk het is je te realiseren dat je niet alles zelf hoeft te kunnen. Zo kom je uiteindelijk ook sneller aan de resultaten die je voor ogen hebt. Dat inzicht heeft me al op verschillende momenten verder geholpen.’

Welk moment vergeet je niet snel?

‘Toen ik eindverantwoordelijke werd binnen Coltex en samen moest werken met de creatief directeur, heb ik samen met hem een traject bij Marjon gedaan. Het was een opgave om zijn creatieve talent en mijn commerciële slagkracht aan elkaar te koppelen. Door Marjon kwamen we tot het inzicht dat je allebei iets toe te voegen hebt en dat het één niet beter is dan het ander, maar dat je beide talenten nodig hebt om de beste resultaten te halen. Als je dat snapt, heb je ineens een topteam waarin plaats is voor je talent en je kunt zeggen: pak jij maar over waar ik minder goed in ben.’

Wat bewonder je in Marjon?

‘Ze kiest altijd haar eigen pad, ook als dit niet de makkelijkste weg is. Door haar weet ik: laat je niet verleiden door dingen die niet bij je passen. Daar is regelmatig moed voor nodig. Moed om nee te durven zeggen, ook al zou de rest van de wereld anders beslissen. Ze weet precies hoe ze anderen kan leren dicht bij zichzelf te blijven.’

Met welke ontwikkelpunten zijn jullie nu bezig?

‘Ik heb inmiddels genoeg aan het idee dat Marjon er is om af en toe even koffie mee te drinken. We houden elkaar regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen op werk- en privégebied. Ik werk nu alweer vijf jaar bij Rituals en verhuis binnenkort naar New York om het merk in Amerika verder uit te bouwen. Het belangrijkste zijn de inzichten die ik dankzij Marjon heb gekregen. Om in de wirwar van belangen, meningen en doelstellingen in de mode- en cosmeticabranche resultaat te boeken, is het belangrijk van je eigen kracht uit te gaan. Daar doe ik geen concessies meer in.’

Heb je nog een tip voor anderen?

‘Als mentor moet je met elkaar kunnen lezen en schrijven. Maar het is misschien nog wel belangrijker dat je je realiseert dat jij degene bent die het uiteindelijk moet doen. Je kunt nog zo’n geweldige coach hebben, maar je moet er zelf voor zorgen dat het vuurtje gaat en blijft branden. Als je je realiseert dat je zelf verantwoordelijk bent voor elke verandering die je voor ogen hebt, ligt er ineens veel binnen handbereik. Ook als je hiervoor een weg vol hobbels en kuilen moet afleggen.’

