Mayke Niestadt: ‘Door Richard weet ik: je bedrijf is zo sterk als je zwakste schakel’ (+ WIN een goodiebag!)

Het succes van Buck Agency, het hostess- en modellenbureau van Mayke Niestadt (29), brengt soms lastige keuzes met zich mee. Richard Hulshof (54) coacht haar hierbij.

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Anke van der Meer

Wanneer wist je: ik kan wel een mentor gebruiken?

‘Drie jaar nadat ik in 2009 Buck Agency had opgezet, kwam mijn bedrijf in de eerste groeifase terecht. De keuzes die ik op dat moment moest maken, waren allesbepalend. Zo had ik behoefte aan extra handen, maar eigenlijk nog niet genoeg geld om personeel aan te nemen. Op aanraden van een vriend heb ik voor advies Richard gebeld.’

Wat is zijn belangrijkste les geweest?

‘Om aan de top te komen, heb je een team van toppers nodig. Denk niet dat je het met een stel stagiaires ook wel redt. Van hen kun je niet verwachten dat zij zich in elke situatie staande houden. Ik heb net zo lang doorgezocht tot ik een winning team om me heen had verzameld. Door Richard weet ik: je bedrijf is zo sterk als je zwakste schakel. Personeel blijft nog altijd de grootste uitdaging. Mede dankzij Richard weet ik waar ik op moet letten, welke vragen ik moet stellen en wie er wel en niet bij het DNA van mijn bedrijf passen.’

Zijn jullie een goede match?

‘Richard begreep me meteen goed, zag direct waar ik voor sta en wat mijn bedrijf nodig heeft om te groeien. Daarbij keek hij verder dan de vraag waarmee ik in eerste instantie bij hem kwam. Die was vooral gericht op hoe ik mijn bedrijf kon laten groeien. Hij gaf me de focus op het vinden van goed personeel. Daarnaast heeft hij me ook laten inzien dat zakelijk succes niet losstaat van je privésituatie. Die twee moeten in balans zijn om zowel privé als zakelijk succes te kunnen boeken.’

Wat bewonder je in Richard?

‘Zijn authenticiteit, het plezier dat hij heeft in wat hij doet en de kennis die hij heeft om zowel een starter als een ervaren directeur verder te kunnen helpen. Ook bewonder ik dat hij doet wat ie leuk vindt. Hij heeft een duidelijke visie, weet hoe hij zijn bedrijf moet runnen en waarom hij bepaalde keuzes maakt.’

Hoe ontdekte je dat je klaar was om het coachingtraject af te sluiten?

‘Op het moment dat ik weinig vragen meer had. Ik had duidelijk voor ogen welke vervolgstappen ik moest nemen om mijn doelen waar te maken. In het begin zagen we elkaar maandelijks. Na een jaar werd dat minder, toen ik alle issues waar ik tegenaan liep steeds beter zelf wist op te lossen. Toen ik, dankzij een maand op Bali, een persoonlijke transformatie meemaakte, leerde ik om beslissingen vanuit mijn intuïtie te nemen. Inmiddels coach ik via mijn tweede bedrijf Inner Beauty Retreat zelf ook anderen.’

Hoe kwam je op dat idee?

‘Op Bali leerde ik dat je antwoorden heel goed uit jezelf kunt halen. Zolang je op je intuïtie vertrouwt, komt het goed. Zo run ik nu mijn bedrijven en het werkt fantastisch. Bij een Inner Beauty Retreat, die ik zo’n twee á drie keer per jaar geef, leer ik anderen hoe je de beste versie van jezelf kunt zijn. Dit doe ik samen met spirituele coaches. Ik geef de lessen die ik van Richard en anderen heb geleerd graag door.’

Wat is jouw tip voor anderen?

‘Let er goed op dat je mentor en jij een klik hebben en dezelfde taal spreken. Kijk ook naar iemands privéleven. Als iemand bijvoorbeeld tachtig uur per week werkt, is dat niet de persoon van wie ik advies aan zou willen nemen. Een mentor hoeft niet per se in precies dezelfde branche te werken. Bij een zakelijke coach is het belangrijk dat hij of zij zelf ervaring heeft met het runnen van een bedrijf, en dus ook met het hebben van personeel en doen van acquisitie. Die ervaring is onmisbaar om de beste adviezen te geven.’

