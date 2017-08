Mentor & Me – Willa Stoutenbeek: ‘Ze zet me op m’n plek en vertelt dat het niet altijd my way or the highway is’ (+ WIN een goodiebag!)

Elke businessvrouw heeft een sparringpartner nodig, iemand die haar adviseert en goeie raad geeft. Kortom: een mentor. In VIVA elke week de mentor achter de ondernemer.

Willa Stoutenbeek (34) richtte groen communicatieadviesbureau W.Green op. Haar coach Kathleen Oerlemans (45) helpt haar structuur te creëren. ‘Als de basis niet op orde is, kom je er niet.’

Wanneer besefte je dat je een coach nodig had?

‘Ik heb altijd geweten dat mijn kracht ligt in dingen creëren. Alles wat te maken heeft met organisatie en structuur gaat me minder goed af. Ik vind plannen moeilijk en cijfers geven me geen energie. Toen ik nog maar een paar klanten had en alleen een stagiair in dienst had, kwam ik daar wel mee weg. Dan is het te overzien en zijn verkeerde inschattingen makkelijk te herstellen. Maar hoe groter de organisatie des te groter het risico als er dingen fout gaan. Drie jaar geleden besefte ik dat het anders moest. Ik had behoefte aan iemand die me kon helpen structuur aan te brengen in mijn bedrijf. Als ondernemer kwam ik, met vallen en opstaan, een heel eind. Maar op een gegeven moment was externe hulp heel erg welkom.’

Hoe kwam je bij Kathleen terecht?

‘Via een bevriende ondernemer. Het klikte meteen. Kathleen hecht net als ik veel waarde aan duurzaam ondernemen. Ze zei: ‘Ik ga je de kennis, tools en ervaring geven om ervoor te zorgen dat je alles op orde krijgt en in jezelf gaat geloven. Daardoor krijg je weer energie van wat je doet en kan je business groeien.’ Ik dacht alleen maar: hoe ga ik dat betalen? Gelukkig zijn we daar uitgekomen. En het is de investering meer dan waard gebleken.’

Waarom is Kathleen zo’n fijne mentor?

‘Ze ziet dingen in mij die ik zelf niet durf te zien en ze leert me dingen die ik als belemmering zie, positief om te buigen. Ze is tegelijkertijd liefdevol en genadeloos. Streng, maar rechtvaardig. Dat is precies wat ik nodig heb. Ik ben een sterke persoonlijkheid en wals vrij makkelijk over mensen heen: niemand zegt me hoe ik iets moet doen. Terwijl ik het soms wel nodig heb dat iemand me op mijn plek zet en vertelt dat het niet altijd my way or the highway is. Kathleen slaagt daarin. Geloof me: je moet van goeden huize komen om mij dat te laten inzien.’

Wat heb je van Kathleen geleerd?

‘Om prognoses te maken en sheets in te vullen. Inmiddels krijg ik het daar al minder benauwd van. Ik realiseer me door Kathleen hoe waardevol het is om heldere doelen te stellen. Dat zorgt voor structuur. Ze heeft me geleerd onderscheid te maken tussen wat wel en niet bijdraagt aan mijn doelen en me aangespoord daar keuzes in te durven maken. Ik ben nu veel kritischer in het aangaan van projecten. Het moet onderaan de streep genoeg opleveren. Niet alleen financieel, maar ook qua energie en plezier. Eén van Kathleens beste tips? De kernwaarden van een potentiële klant naast die van W.Green leggen. Liggen ze te ver uit elkaar, dan is het op de lange termijn waarschijnlijk geen match en kies ik ervoor om niet samen te werken. Ik weet dankzij Kathleen precies waar ik sta en waar ik heen wil. Ik kan het me nu niet meer veroorloven om ineens geen inkomsten meer te hebben. Ik heb een kantoor in Amsterdam van 120m2 en zeven mensen in dienst.’

Wat is je main doel?

‘In 2025 wil ik wereldwijd de grootste duurzame influencer in de mode-industrie zijn. Ik wil impact maken. Voordat ik W.Green startte, werkte ik tien jaar in de traditionele mode PR, maar dat gaf niet genoeg voldoening. Tijdens een reis naar Brazilië – die ik maakte om erachter te komen wat ik écht wilde – vertelde ik een vriendin dat het me opviel dat veel duurzame labels zo gefocust zijn op duurzaam produceren dat ze vergeten om hun producten aantrekkelijk aan de man te brengen. Ineens viel het kwartje: dat kon ik voor ze doen. Ik wil bij de grootste en machtigste modemerken, zoals Stella McCartney, bijdragen aan verduurzaming. Hoofdkantoren in Berlijn en New York staan ook op de wensenlijst.’

Heb je nog een goede tip voor andere ondernemers?

‘Je kunt alles bereiken wat je wilt, maar als je de basis van je bedrijf niet op orde hebt en geen aandacht besteedt aan je mindset, bedrijfsstructuur, financiën, team en klanten, kom je er niet.’

Kathleen over Willa

‘Ik heb veel vertrouwen in Willa. We delen een missie: sustainable de norm maken. Willa is een vakvrouw met een enorme drive. Ze heeft een sterke mening, maar neemt ook advies van anderen aan. Het is een utopie te denken dat je alles alleen kunt. Ik zie potentie en daag haar uit om grootser te denken en buiten haar comfortzone te treden. Ik reik tools aan om gestructureerd te werken, volgens de Rockefeller Habits-methode. Daarmee voorkom ik dat ze hard werkt zonder maximale voortgang. Je doelen helder formuleren en overdragen aan je team is essentieel om succesvol te ondernemen. Toen ik met Willa startte, werkte ze vanuit een kantoortje met één stagiair. Nu stuurt ze een team van zeven man aan. Ze heeft een gezonde business met de potentie om meer impact te realiseren.’

Winnen!

Heb jij ook iemand die je inspireert en goede raad geeft? Verras hem of haar met een goodiebag t.w.v. € 75,- én win er zelf ook een. Laat hieronder weten wie jouw inspirator is, vul het formulier in en maak kans.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 32. De editie ligt van donderdag 10 t/m dinsdag 15 augustus in de winkel of kan je hieronder online bestellen.