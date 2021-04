Lente op je bord: Mexicaanse salade met koriander en limoentofoe

Als lunch, bijgerecht of volledige maaltijd: bij mooi weer is een salade altijd een goed idee.

Mexicaanse salade met koriander en limoentofoe

Voor 4 personen / Bereidingstijd: 35 minuten (+ koeltijd)

Ingrediënten =

1 bosje koriander (liefst met wortel)

80 ml limoensap

2 rode chilipepers, zaadjes verwijderd, fijngehakt

60 ml olijfolie

300 g stevige tofoe, in 8 lange plakken

1 avocado (320 g)

½ teentje knoflook, geperst

1 middelgrote wortel (120 g), julienne gesneden

1 middelgrote paarse wortel (120 g), julienne gesneden

160 g savooiekool, geschaafd

4 radijzen (140 g), in dunne schijfjes

8 zachte volkoren tortilla’s, opgewarmd

limoenpartjes, voor erbij

Was de koriander goed, verwijder alle modder van de steeltjes. Haal de blaadjes los en bewaar. Hak de steeltjes en worteltjes fijn en meng met 2 el limoensap, de helft van de chilipeper en 1 el olijfolie in een ondiepe kom. Voeg de tofoe toe en schep goed om. Dek de kom af en zet minstens 2 uur in de koelkast.

Prak voor de guacamole de avocado grof in een kommetje. Roer de knoflook, 1el limoensap en de rest van de chilipeper erdoor. Voeg zout en peper naar smaak toe. Meng voor de dressing 1el olijfolie en het resterende limoensap in een kannetje. Voeg zout en peper naar smaak toe. Doe de wortel, savooiekool, radijs en de opzij gehouden korianderblaadjes in een grote kom met de dressing. Schep om.Laat de tofoe goed uitlekken en bewaar de marinade. Verhit de resterende olijfolie in een middelgrote koekenpan op vrij hoog vuur. Bak de tofoe 1 minuut per kant of tot hij goudbruin is. Serveer de tortilla’s met de salade, tofoe en guacamole. Besprenkel met de marinade en geef de limoenpartjes erbij.

