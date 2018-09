Met de mezze op tafel: Deze Libanese dipsaus heb je zo gemaakt

De Libanese keuken is een feest: een tafel vol lekkers waar iedereen van mee-eet.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Tony Kitous | Foto’s: Philippa Langley

Labneh-dipsaus

Dit heb je nodig voor 6 personen

5 g verse munt • 300 g labneh • 1 tl zout • 2 lente-uitjes, fijngesneden • 5 kerstomaatjes, elk in 8 stukjes

Voor erbij: extra vierge olijfolie • takjes munt • 2-3 kerstomaatjes, in vieren

Pluk de blaadjes munt van de takjes en snijd ze fijn. Doe ze in een kleine schaal en schep de labneh, het zout, de lente-uitjes en kerstomaten erdoor. Roer alle ingrediënten flink door elkaar tot het tomatensap vrijkomt en alles goed vermengd is. Schep het mengsel in een schaaltje en maak met de achterkant van een lepel een kuiltje in het midden. Schenk daar wat olijfolie in en leg een paar muntblaadjes en in vieren gesneden kerstomaatjes langs de rand.

Het maken van labneh kost tijd, omdat je romige yoghurt laat uitlekken in kaasdoek. Het resultaat lijkt op een gladde, romige kaas met een volle smaak. Het is vergelijkbaar met hangop, maar dan wat hartiger. Je kunt goede kant-en-klare labneh kopen, maar als je die niet kunt vinden, kun je ook roomkaas gebruiken.

Aan tafel met Tony

Deze recepten komen uit het boek Comptoir Libanais – Feest!, van Tony Kitous. De geboren Algerijn woont in Londen en is inmiddels eigenaar van verschillende restaurants (waaronder eentje in Utrecht!). In zijn nieuwste boek deelt hij traditionele en vernieuwende recepten uit het Midden-Oosten waarmee ook jij moeiteloos een feestmaal op tafel zet.

Comptoir Libanais Feest! door Tony Kitous (€ 29,99 Becht)

