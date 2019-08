Milena: ‘Ik voel me levend begraven’

Milena (36) heeft een relatie met een veel oudere man. Iets waar ze nooit problemen mee had, tot nu. ‘Alle zorgen en twijfels die mijn vriendinnen ooit hebben geuit, achtervolgen me.’

‘Het klinkt afschuwelijk, maar als ik nu hand in hand met Philip over straat loop, voel ik me niet meer trots zoals vroeger. Ik probeer te doen alsof ik de grimassen van de vrouwen van mijn leeftijd niet zie als ik ze eerst naar mij en vervolgens naar Philip zie kijken. Maar inwendig krimp ik in elkaar. Ik weet waar ze aan denken. Aan het haar dat uit zijn oren groeit. Aan de broek die hij op zo’n typische oudemannenmanier bijna tot onder zijn oksels heeft opgetrokken, omdat hij gewoonweg geen kont meer heeft. En dan weten ze nog niet eens wat eronder zit. Het uitgelubberde zakje waarin Philips ballen heen en weer zwiepen als hij verwoed probeert om zijn penis stijf te houden. Iets wat hij de laatste tijd overigens vaker niet dan wel klaarspeelt.

Hoe anders was het vroeger. Toen vormde Philips leeftijd juist een groot deel van zijn aantrekkingskracht op mij. We kregen een relatie op mijn 22e, en natuurlijk hadden we toen ook te maken met een flinke dosis opgetrokken wenkbrauwen van mensen die iets vonden van mijn partnerkeuze. Of misschien meer van die van Philip. Hij werd toch een beetje bekeken als een oude viezerik die met zijn vijftig jaar nog zo nodig een groen blaadje moest schaken. Vriendinnen vielen grofweg in twee groepen uiteen. Zo ongeveer allemaal zetten ze aanvankelijk hun vraagtekens bij deze relatie. Toch accepteerde het merendeel onze liefde toen ze zagen dat ik echt gelukkig was. Van de rest die maar bleef doorzeuren, nam ik afscheid. Ik liet die contacten gewoon doodbloeden.’

Een man, geen jongetje

‘Philip maakte me gelukkig. Wat anderen dachten, boeide me niet. Ik was stapelverliefd. En oud? Als er één benaming was die niet bij Philip paste, was het wel oud. Mannelijk, dat was hij. En volwassen. Heel anders dan de knulletjes die ik tijdens het uitgaan met vriendinnen tegenkwam. Bij Philip voelde ik me op en top vrouw. En ik was gek op de manier waarop hij zich kleedde. Nog zo’n voordeel van oudere mannen: ze zijn bereid geld uit te geven aan mooie kleding in plaats van aan playstationspellen en bier. En ze hebben vaak ook het budget om dat te doen. Philip legde me in de watten, behandelde me als iets kostbaars. En de seks… die was waanzinnig. Heel anders dan met de jongens van mijn eigen leeftijd.

Oké, Philip is 28 jaar ouder. Maar fysiek was hij tot ver in onze relatie in topvorm. Dat kwam doordat hij fanatiek tenniste en marathons liep. Hij nam de tijd voor me. Was galant, tot in de slaapkamer. ‘De vrouw gaat altijd voor’ was zijn motto. Dat gold zeker ook in bed. Het tot dan toe abstracte concept ‘meervoudig orgasme’ werd met Philip realiteit, en zelfs meer regel dan uitzondering. Ook deed hij niet zo spastisch over dingen als schaamhaar en lichaamsgeurtjes zoals de jongens van mijn leeftijd. Sterker nog, hij vond het het allerlekkerst om me oraal te bevredigen als ik nat van het zweet thuiskwam na het hardlopen. Hij kon me letterlijk en figuurlijk wel opvreten. En dat zorgde ervoor dat ik me nog nooit zo volledig geliefd en geaccepteerd had gevoeld als bij hem.’