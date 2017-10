Miljuschka Witzenhausen: ‘Ik waardeer het leven enorm’

Na haar scheiding moest Miljuschka Witzenhausen (32) de brokstukken oprapen en opnieuw beginnen. Dat deed ze, en hóe. Met een nieuw kookboek, een nieuwe liefde en een nieuwe presentatieklus. ‘Ik waardeer het leven enorm.’

Na afloop van de fotoshoot stort Miljuschka zich meteen op een açai bowl. Lachend: ‘Ik heb natuurlijk weer honger.’ De leren jurk en hoge hakken gaan uit. Haar joggingpak met camouflageprint en Timberlands gaan aan. Ondertussen rekent ze met de stylist het zojuist overgenomen zwart-wit gestreepte River Island-pak af. Ze spit door haar Céline-tas, op zoek naar het ontbrekende tientje dat zich ergens schuil moet houden. ‘Ik ben zo wazig. Dit is nou mijn leven, zo ben ik.’

Chaotisch, maar vol bravoure. Voor 24Kitchen doorkruiste je Vietnam en sloeg je een kloppend slangenhart in rijstwijnazijn achterover alsof het tequila was.

‘Ik kreeg die ‘delicatesse’ aangeboden door mijn chauffeur. Holy shit! Maar het is onbeleefd om eten te weigeren in Azië. Dan kun je net zo goed in iemands gezicht spugen. Toen ik het cobrahart in mijn keel voelde kloppen, borrelde het weer omhoog. Mijn chauffeur heeft me drie dagen niet aangekeken.’

In je nieuwe boek prijs je de Vietnamese keuken de hemel in. Waarom de spotlights op Vietnam?

‘Ik voorspel dat Vietnamees eten de nieuwste foodtrend wordt. Het is het walhalla van streetfood, ook al sterft het daar uit omdat het met armoede wordt geassocieerd. Tijdens mijn ontdekkingsreis van het noorden naar het zuiden was ik geregeld flabbergasted. Alle smaken en culturen smelten daar samen in een kommetje. Thuis heb ik me daardoor laten inspireren en heb ik bijzondere recepten gemaakt. Vietnamees met een twist, maar wel met behoud van alle structuren en smaken die kietelen: zoet, zuur, zout, pittig, knapperig, zacht, glibberig, rullig. Want dat is wat je wilt als je van eten houdt. Constant gekieteld worden. En dat gebeurt in Vietnam.’

Je presenteert sinds kort de weekendeditie van RTL Boulevard. In hoeverre ben je bezig met kijkcijfers?

‘Helemaal niet. Naar mijn programma’s op TMF en 24Kitchen keken soms maar drieduizend mensen. Dus als het om kijkcijfers gaat, denk ik: waar maken we ons druk om? Ik heb nog nooit zo’n goed bekeken programma gehad.’

Je ster is rijzende in tv-land. Ben je weleens bang dat je op een dag uit de gratie raakt?

‘Dat mensen je niet meer leuk vinden, hoort erbij. Dat is een normaal sociaal proces. Dus ik span mijn kuif niet. Als het morgen voorbij is, ga ik weer lekker cateren. Dat is een geruststellend idee. Niets zo standvastig als eten. Dat is bij tv heel anders. Je kunt het talent en de gunfactor hebben, maar ik weet dat de mening van het publiek net zo vergankelijk is als de liefde.’

