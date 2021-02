Milou verloor haar moeder: ‘Tien jaar geleden pleegde ze zelfmoord’

Tien jaar geleden verloor Milou Gevers (29) haar moeder door zelfmoord. Ze maakte er de docu Waarom bleef je niet voor mij? over, waarin ze kinderen aan het woord laat die hetzelfde meemaakten.

De eerste periode na de dood van mijn moeder logeerden we bij mijn vader en zijn vriendin. Wij kinderen sliepen met z’n vieren op matrassen in de woonkamer. Daar lagen we lepeltje-lepeltje en troostten elkaar als we moesten huilen. Overdag praatten

we veel over onze moeder. Pas nu werd haar diagnose benoemd, kreeg haar verdriet een naam. Later hoorde ik ook dat ze weleens eerder een zelfmoordpoging gedaan had. En er waren kennissen die zeiden dat ze haar dood hadden zien aankomen, dat ze hier altijd al bang voor waren geweest. Dat was heel raar. Het was míjn moeder geweest en ik had het niet geweten.’

‘Ik heb de film gemaakt die ik zelf had willen zien toen het net was gebeurd’

Al die jaren wist ik in mijn hart dat ik er nog eens iets mee moest. Maar ik schoof het voor me uit, tot ik mijn afstudeerdocumentaire moest maken aan de Filmacademie. Toen dacht ik: ik ga de film maken die ik zelf had willen zien toen het net gebeurd was met mijn moeder. De film waar ook mijn broertjes en zusjes veel aan gehad zouden hebben. Ik wilde kinderen aan het woord laten die ook een ouder door zelfmoord zijn verloren. Want die kinderen moesten er zijn, dat kon niet anders: maar ik had ze nooit ontmoet. Het leek altijd alsof ik de enige was die dit had meegemaakt. Ik ben op zoek gegaan en vond jonge lotgenootjes. De hele zomer van 2019 besteedde ik eraan om met ze te praten. Ik zat regelmatig huilend in de trein terug, omdat het allemaal zo dichtbij kwam. Maar het was ook helend. Uiteindelijk vond ik vier moedige kinderen die hun verhaal wilden doen. Samen met mijn team ben ik gaan filmen en monteren. Het was mijn doel om weer te geven waar de kinderen mee worstelen, hoe ze met hun verdriet omgaan. Maar óók om te laten zien hoe ze in hun kracht staan. Ze zijn immers nog zo veel meer dan alleen een kind van een ouder die uit het leven is gestapt.

Ik heb met veel zorg en liefde aan de documentaire gewerkt en ben er trots op dat hij supergoed is ontvangen. Ik heb er zelfs een prijs mee gewonnen. Sinds hij op tv is geweest, word ik overspoeld met berichten van mensen die erdoor geraakt zijn. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen herkennen zich erin en vinden het fijn dat dit onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Ik ontvang zelfs berichten van ouders die weleens over zelfmoord denken en zeggen nu beter te begrijpen wat ze hun kinderen zouden aandoen.’

De docu ‘Waarom bleef je niet voor mij?’ is terug te kijken op 2Doc.nl.

Denk je aan zelfmoord? Praat erover.

Bel de zelfmoordpreventielijn via 113 of 0800-0113 (gratis) of chat via 113.nl.

Tekst: Lydia van der Weide | Foto: privé