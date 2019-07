Dana Kiks (25) wilde altijd al in Amerika wonen. Ze maakte haar droom waar door een half jaar stage te lopen in Milwaukee, de stad van de huisfeesten, bloody mary’s en Harley-Davidsons.

Wat maakt Milwaukee zo leuk?

‘Het is niet toeristisch, dus het is heel eigen en niet druk. Daarnaast heeft de stad een supermooie ligging aan Lake Michigan en met Chicago op anderhalf uur rijden. Dat is misschien wel de reden dat het niet zo toeristisch is. Met Chicago om de hoek wordt Milwaukee vaak overgeslagen. Ook omdat het geen superbekende American football- of basketbalclub heeft.’

Wat trok je aan Amerika?

‘Mijn vader heeft er vroeger gewoond en had daar altijd geweldige verhalen over. Dat wilde ik ook meemaken! Ik kon mijn droom waarmaken toen ik als marketing-stagiaire aan de slag kon bij een Amerikaanse autodealer. Het grappige is dat in die tijd een nieuwe droom werd geboren: weddingplanner worden. Amerika is hét land hiervan en daar is dan ook het zaadje geplant voor mijn huidige bedrijf in bruiloften en events, al doe ik dat in Nederland. ​Ik ben te nuchter en direct om in Amerika aan de slag te gaan. Gelukkig is het beroep hier ook upcoming.’

Wat deed je daar in het weekend?

‘Elke week bezocht ik wel een sportwedstrijd. Zo gingen we vaak met collega’s of vrienden richting Chicago voor de Bulls (basketbal) of de Bears (football) en naar Green Bay voor de Packers (football). Of we bleven in Milwaukee voor de Brewers (honkbal) of de Admirals (ijshockey). Daarnaast deed ik veel leuke dingen met de familie bij wie ik woonde, zoals zeilen op Lake Michigan, skiën, shoppen en zelfs een weekend naar Arizona.’

Dana’s beste tips:

Shoppen in Mayfair Mall: ‘Een van de vele malls in Milwaukee en omgeving. Ze hebben werkelijk alles: winkels, eten en zelfs een bioscoop. Het kan in de winter tot wel -30 graden worden, dus malls zijn vaak geliefder dan de winkeltjes in de winkelstraten. Deze mall was mijn favoriet omdat de Cheesecake Factory ernaast zat.’

Eten bij Milwaukee Public Market: ‘De foodmarket van Milwaukee met verse producten en leuke eettentjes op een supermooie plek in de historische wijk Third Ward. Daar kocht ik mijn oude vertrouwde Goudse kaas!’

Cultuur snuiven bij het Harley-Davidson Museum: ‘We hebben het hier over de stad waar de Harleys vandaan komen, dus het is zeker een aanrader om een kijkje te nemen in dit museum. De hele geschiedenis komt voorbij; van de eerste motoren tot de allernieuwste modellen.’

Uitgaan bij The Outsider: ‘De uitgaanscultuur is hier heel anders dan bij ons. De meeste clubs in Milwaukee sluiten tussen twaalf en twee uur ’s nachts, omdat huisfeesten veel populairder zijn. Leuk buiten de deur: deze rooftopbar waar je fancy cocktails en fingerfood vindt. De plek om all dressed up drankjes te doen met vriendinnen, met een mooi uitzicht op de stad.’

Slapen bij Airbnb: ‘Als je in Milwaukee wilt overnachten, raad ik aan om Jori op Airbnb te checken. Hij verhuurt prachtige stulpjes. Zo boekte ik bij hem ooit een prachtige loft dicht bij de Third Ward.’

