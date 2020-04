Iris Kolthoff: ‘De crisis geeft me ruimte na te denken over wat ik wil’

In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En bij welke financiële kwestie kunnen ze wel wat goede raad gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft advies en kijkt deze week mee over de schouder van Iris Kolthoff.

Iris Kolthoff (36) is getrouwd, heeft twee kinderen en een eigen coachpraktijk.

‘In drie jaar tijd heb ik een goed draaiende coachpraktijk opgezet. Iedereen met een verandervraag kan ik coachen. Een jaar na het opzetten van mijn praktijk ben ik Canvas Rotterdam gestart: mijn ideale werkplek die ik ter beschikking stel aan andere teams, trainers en coaches. Die locatieverhuur is door de coronacrisis stil komen te vallen. Heftig, maar het geeft ook ruimte om na te denken over hoe ik verder wil. Samen met branding expert Liesbeth Gouda heb ik nu Blooming Stories opgericht. We merkten eerder al dat ondernemerschap, branding en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan en verwezen al naar elkaar door. Nu bundelen we onze krachten: opleiding, training en coaching op het gebied van ondernemerschap en persoonlijke groei. Zo geloof ik sterker uit deze crisis te komen.’

Werkweek

‘Ik werk 32 uur, op woensdag ben ik met de kinderen en soms werk ik in het weekend. Nooit ’s avonds. Ik ben meer een ochtendmens en sta liever al om half zes op, om een uurtje voor mezelf te hebben. In deze crisistijd leven we in een grote blur waarin ik zeven dagen per week een paar uurtjes per dag werk. Coachen doe ik nu online, dat is gelukkig een groot succes. Ik heb ook een cursus online coachen opgezet die het heel goed doet. Zo fijn!’

Kasboekje bijhouden

‘We hebben wel een overzicht met alle inkomsten en uitgaven, maar daar kijk ik eigenlijk weinig naar.’

Droomsalaris

‘Ik denk liever aan wat genoeg is. Dat zou 3000 euro zijn. Dan is de druk op mijn man minder groot, die nu het grootste deel van de vaste lasten draagt. Ik hoop dat we op een gegeven moment de hypotheek volledig kunnen aflossen, daardoor lage maand-lasten hebben en dus veel vrijheid.’

Onderhandelen

‘Ik ben begonnen met een tarief waarbij ik mezelf prettig voelde. Dit heb ik de afgelopen jaren regelmatig verhoogd. Ik blijf in ontwikkeling en daarmee mijn tarief ook.’

Financiële misser

‘Toen Canvas werd opgeleverd, bleek de akoestiek slecht. Het kostte me € 10.000 aan geluids-absorberende plafondplaten.’

Financiële meevaller

‘Voor mijn laatste baan was ik in loondienst als trainer en consultant. Na een verwaarloosde postnatale depressie heeft mijn werkgever me vrijgesteld van werkzaamheden, me drie maanden salaris meegegeven en de helft van mijn coachopleiding betaald. Daardoor kon ik voor mezelf beginnen.’

deontmoetingsplek.nl en @iris.kolthoff

Inkomsten per maand

Nettosalaris: € 1500

Iris: ‘Sinds een paar maanden keer ik mezelf maandelijks structureel dit bedrag uit. De rest van mijn inkomsten stop ik terug in mijn bedrijf. Denk aan de vaste lasten van Canvas en de cursussen en opleidingen die ik regelmatig volg. Na de crisis hoop ik mezelf meer te kunnen uitkeren, zodat we meer kunnen sparen. Drie jaar geleden hebben we een klushuis gekocht waar ook veel van ons spaargeld in zit. Na drie jaar bouwen aan mijn onderneming en ons huis is die spaarpot dus leeg. Hopelijk kan ik mezelf over een tijdje meer gaan uitkeren, want we willen sparen voor het volgende project: dubbel glas en nieuwe dakpannen.’

Uitgaven per maand

Hypotheek € 0 (mijn deel zou eigenlijk € 1000 zijn)

Zorgverzekering € 150

Boodschappen € 300

Uiteten € 150

Sportschool € 90

Studieschuld € 170

Beauty € 50

Kleding € 100

Reiskosten € 25

Totaal€ 1035

Iris: ‘Mijn man betaalt het grootste deel van de vaste lasten. Het geld dat ik inbreng, gebruiken we voor boodschappen, kleding voor de kinderen en leuke dingen in huis. Uiteten doen we normaal gesproken wekelijks. Als we niet weggaan, laten we iets thuis bezorgen. Daar komt het in deze tijd dus op neer. Gelukkig bezorgt zelfs het goede restaurant bij ons aan de overkant nu ook thuis. Aan kleding geef ik steeds minder uit. Zeker in deze tijd realiseer ik me hoeveel ik eigenlijk echt nodig heb. Al kan ik in goede tijden ook in één keer vijfhonderd euro uitgeven zodat ik weer even genoeg keuze heb. Om vervolgens weer een halfjaar niets te kopen. Reiskosten heb ik nauwelijks, ik doe zo veel mogelijk met de fiets of zakelijk met het OV. Als het nodig is, gebruik ik de elektrische deelscooters van Felyx.’

Financiële vraag van Iris Kolthoff

‘Wat is fiscaal het aantrekkelijkst: de hypotheek deels aflossen zodra we een keer een grote financiële meevaller hebben of met regelmaat aflossen? Zoals elk kwartaal als we ‘iets meer’ over hebben?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘Aflossen op je hypotheek kan extra interessant zijn als je samen meer dan 60.000 euro spaargeld hebt (of alleen 30.000 euro) en daarboven belasting over je spaargeld betaalt. Je mag bij de meeste hypotheken maximaal 10% (soms 20%) per jaar boetevrije aflossen op de oorspron-kelijke hoofdsom. Dus als je een hypotheek van 200.000 euro aanging, mag je 20.000 euro per jaar aflossen (bij 10% boetevrij aflossen). Soms wordt dit bedrag ook nog uitgerekend per leningdeel. Dus heb je meerdere leningdelen, dan mag je van ieder deel 10% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen. Check de voorwaarden bij jouw bank. Ga je meer aflossen, dan moet je doorgaans een boete betalen. Let op dat je genoeg spaargeld houdt om het ook in mindere tijden te redden, als er inkomen wegvalt of je onverwachte kosten krijgt. Of je in één keer aflost of in delen, maakt fiscaal niet zo veel uit. Als je minder rente betaalt door het aflossen, ontvang je ook minder hypotheekrenteaftrek. Let op dat je door het extra aflossen niet veel hypotheekrenteaftrek terug moet betalen aan het einde van het jaar.Dit kun je doen door een minder hoog bedrag aan rente vooraf door te geven, zodat je misschien zelfs wat terugkrijgt achteraf. Je kunt de teruggave natuurlijk ook apart houden, zodat je uit dat potje deels kunt terugbetalen als dat nodig is.’ •

