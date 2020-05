In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En bij welke financiële kwestie kunnen ze wel wat goede raad gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft tips en kijkt deze week mee over de schouder van Maaike de Wind.

Maaike de Wind (38) is journalist en heeft een blog: Fuck die studieschuld.

‘Ik werk als journalist voor Dagblad van het Noorden voor de digitale redactie. Veel van mijn artikelen gaan over de gas-winning in Groningen. Zo heb ik samengewerkt aan ‘Het verdwenen Groningen’-project: profielen van huizen, boerderijen en gebouwen die als gevolg van de gaswinning zijn gesloopt. Dat heeft ons zelfs een nominatie voor Journalist van het jaar opgeleverd.

Daarnaast heb ik sinds een jaar mijn blog Fuck die studieschuld: over het aflossen van mijn studieschuld van € 30.000 in twee jaar tijd. Ik voelde door mijn studieschuld dat ik nooit wat kon bereiken. Geen huis kopen, bijvoorbeeld. Tot ik besloot alleenstaande moeder te worden en het me lukte om in een paar maanden tijd € 4000 voor de behandeling in een fertiliteits-kliniek te sparen. Ik ging niet meer naar de kroeg, kocht geen nieuwe kleding en alles tweedehands. Zo moet het ook met mijn studieschuld kunnen, dacht ik. Inmiddels ben ik ruim een jaar verder en staat de teller op € 11.950,94. Zoals het er nu naar uitziet, heb ik mijn schuld eind 2020 afgelost. Ik dacht: dit wordt twee jaar afzien, maar na een maand was ik al een stuk gelukkiger. Dat ik dit zelf doe, geeft me zelfvertrouwen. De enthousiaste reacties op mijn blog helpen ook. Mooi dat ik anderen zo kan inspireren.’

Werkweek

‘Ik werk 36 uur op de redactie, nu vanuit huis. Voor mijn blog maak ik één verhaal per week en krijg ik ook steeds meer aanvragen voor interviews. De rest van mijn tijd besteed ik aan mijn zoontje.’

Kasboekje bijhouden

‘Toen ik die € 4000 nodig had, ben ik alles goed gaan bijhouden. Ik schrok van mijn uitgaven aan boodschappen. Nu ken ik mijn uitgaven bijna uit mijn hoofd.’

Droomsalaris

‘Ik denk niet in een droomsalaris, maar in een droomleven. Een leven met veel vrijheid, zodat ik kan doen wat ik wil en zelf kan kiezen hoe mijn dag eruitziet.’

Onderhandelen

‘Wat volgens mij helpt bij salarisonderhandelingen is ervoor te zorgen dat je er zelf helemaal van overtuigd bent dat je waard bent waar je om vraagt.’

Financiële misser

‘Dat ik pas zo laat ben begonnen met aflossen. De eerste twee aflossingsvrije jaren na mijn afstuderen heb ik niets gedaan, terwijl de rente doorliep. Zo zijn er nog duizenden euro’s schuld bijgekomen.’

Financiële meevaller

‘Ik studeerde en woonde in Utrecht en had een bijbaan als beveiliger. Door mijn jaaropgave kwam ik er na maanden achter dat ik duizend euro te veel aan reiskostenvergoeding had gekregen: ze dachten dat ik nog in Hardenberg woonde. Ik heb het aangegeven, maar mocht het geld houden. Daar heb ik mooi mijn rijbewijs van betaald.’

Inkomsten per maand van Maaike de Wind

Nettosalaris € 2770

Kindgebonden budget € 179

Kinderbijslag € 74

Diverse inkomsten

(marktplaats en boekverkopen) € 150

Maaike: ‘Mijn inkomen wisselt een beetje door extra inkomsten. Verder heb ik een spaarpotje met € 1000 voor als de wasmachine of koelkast stuk gaat. Ik kan niet rood staan en heb zelfs mijn creditcard doorgeknipt. Voelt een stuk fijner. Als ik echt in geldnood kom, kan ik altijd bij mijn ouders aankloppen. Maar dit gevoel van zelfredzaamheid bevalt me veel beter.’

Uitgaven per maand van Maaike de Wind

Huur € 910

Gas, water, licht € 72

Verzekering divers € 14

Zorgverzekering € 102

Boodschappen € 220

Contactlenzen € 32

Vaste lasten auto € 25

Vervoer: trein, bus, benzine € 50

Aflossing studieschuld € 1000

Kinderopvang € 318

Internet, telefoon, tv € 70

Belasting € 40

Goed doel € 10

Poes € 20

Sparen vriendinnentrip € 20

Cadeaus € 50

Totaal€ 2953

Maaike: ‘Ik verdien te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een eigen huis. Ik zit dus vast aan de vrije huur- sector en dat is niet goedkoop. De enige andere optie is anti-kraak, maar daarvoor is in Groningen een lange wachtlijst. Door niet meer wekelijks een pizza te bestellen, altijd zelf te koken en grotere uitgaven als wasmiddel alleen in de aanbieding te kopen, kan ik bezuinigen. Verder deel ik met een vriendin in de buurt een auto. Babyspullen en kleertjes heb ik geleend, geruild of tweedehands gekocht. Volgend jaar ga ik weer uit eten of naar de kroeg, maar tweedehandskleding blijf ik kopen, met het oog op het milieu. Al droom ik er wel al van om later de wereld te kunnen laten zien aan mijn zoontje.’

Financiële vraag van Maaike:

‘Door de stroom aan berichten dat de pensioenopbouw maar moeizaam gaat, ben ik mijn vertrouwen in pensioenfondsen kwijt. Wat moet ik weten als ik zelf pensioen wil opbouwen?’

Financieel expert Renée Lamboo: ‘Niet alleen als zzp’er en ondernemer, maar ook als werknemer kun je na je pensioendatum flink inkomen verliezen. Check af en toe eens mijnpensioenoverzicht.nl. Hier log je in met je DigiD en zie je meteen hoeveel AOW en pensioen je hebt opgebouwd. Hiernaast kun je inderdaad nog (extra) pensioen zelf opbouwen. Als je een pensioengat hebt – dus minder hebt opgebouwd dan eigenlijk goed is in jouw situatie – kun je doorgaans gebruik maken van voordelige belastingregels bij opbouw van pensioen. Je hoeft over je inleg dan geen inkomstenbelasting te betalen. Je moet dat geld dan wel in een officieel pensioenproduct inleggen en er is een maximum aan die inleg. Door je jaarruimte te berekenen, ontdek je welk bedrag dat voor jou is. Je kunt zelf pensioen opbouwen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te sparen in een pensioenproduct of door te beleggen in een speciaal pensioenproduct. Je kunt ook een lijfrenteverzekering afsluiten of geld inleggen op een lijfrentespaarrekening. De laatste twee zijn financiële producten bij een bank of verzekeraar. Je betaalt premie en ontvangt vanaf je AOW-leeftijd een vast bedrag aan uitkering. Check altijd goed de voorwaarden. Als je gebruik maakt van de aftrek, mag je het geld pas gebruiken na je pensioen-datum. Geen zin in al die regeltjes en voorwaarden? Dan kun je natuurlijk altijd gewoon sparen of beleggen voor later. Dat is fiscaal wel minder voordelig.’

