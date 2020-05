Marije Douma: ‘Samen maken we echt veel impact’

In Money Talk geven verschillende vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft advies en kijkt deze week mee over de schouder van Marije Douma.

Marije Douma (40) heeft er haar werk van gemaakt om mensen te inspireren duurzamer te gaan leven.

‘Ik bied online cursussen met tips op maat voor een duurzame levensstijl. Mijn duurzame sustainability challenge volg je veertien dagen. Daarbij kijken we eerst wat de impact is die jij nu maakt. Vervolgens checken we welke veranderingen je kunt toepassen waardoor je direct nog veel meer duurzame impact maakt. Het is zo dankbaar iemand te inspireren om een verandering van levensstijl te maken. Er is meer mogelijk dan je denkt: van winkelen in je eigen kledingkast tot minder vaak een biefstuk eten, dat gelijk staat aan dertig douchebeurten. Ik wil face to face-sessies organiseren en workshops bij bedrijven aanbieden. Na tien jaar in het Centraal Museum in Utrecht te hebben gewerkt, ben ik in 2016 voor mezelf begonnen: een winkeltje met vintage kinderkleding. Ik heb een eigen lifestyle ontwikkeld die ik graag met anderen deel. Door dit zo actief te doen, is er een hele community ontstaan. Erg bijzonder.’

Werkweek

‘Ik werk 32 uur per week en ben maandag- en dinsdagmiddag met de kinderen. Door de coronacrisis werk ik nu vooral ’s middags als mijn kinderen buitenspelen. Ik lees veel bij, hou mijn volgers op de hoogte via social media en werk aan mijn nieuwe challenge. In mijn vrije tijd doe ik aan yoga, lees ik of doe ik spelletjes met de kinderen.’

Kasboekje bijhouden

‘Het gaat goed, dus ik vind het niet noodzakelijk om het bij te houden. Het helpt ook dat ik niets overbodigs koop en alles tweedehands op de kop tik.’

Droomsalaris

‘Tienduizend euro. Maar dat is niet allemaal voor mezelf en mijn gezin. Ik zou graag geld willen investeren in duurzame ondernemingen, zodat ik op die manier nog meer impact kan maken.’

Onderhandelen

‘Mijn vader was ondernemer, verkocht landbouwmachines en was een goede onderhandelaar. Ik helaas niet. Mijn businesscoach leert me hier veel over. Nu weet ik bijvoorbeeld dat als je minder voor een cursus vraagt, die ook minder waardevol lijkt. Dan ga je m ook op die manier behandelen en dat moet je dus niet willen.’

Financiele misser

‘Die heb ik niet. Mijn eerste businesscoach was misschien iets te duur voor alleen online groepssessies, maar zelfs daar heb ik iets van geleerd. Hoe ik mijn doelgroep moet formuleren bijvoorbeeld.’

Financiele meevaller

Mijn vader is vier jaar geleden overleden, toen heb ik een erfenis gekregen waarmee we een groot deel van de hypotheek konden afbetalen. Een heel emotionele gebeurtenis natuurlijk, maar wel fijn dat we het geld op een goede manier konden gebruiken.

Inkomsten per maand

Nettosalaris: €1000

Marije: ‘In de tijd dat ik de winkel nog had, verdiende ik gemiddeld 1500 euro per maand. Met mijn nieuwe business verwacht ik wel meer te gaan verdienen. Ik ben eind vorig jaar al gestart met duurzame mode challenges. Van daaruit is mijn netwerk en het aantal betalende cursisten steeds meer gegroeid en dat zie ik dus ook terug in mijn inkomen. Het is alleen nog niet genoeg om de vaste lasten fifty fifty te betalen. Mijn man betaalt op dit moment tweederde van de gezamenlijke kosten en ik de rest.’

Uitgaven per maand

Hypotheek €250

Zorgverzekering €147

Boodschappen €300

Reiskosten (auto) €65

Uiteten €80

Aflossing studieschuld €120

Sportschool €60

Beauty €10

Kleding €30

Telefoon €21

Totaal €1083

Marije: ‘Aan boodschappen zijn we vrij veel kwijt, omdat we alles biologisch kopen. Mijn man is er ook echt dol op en heeft voor alles zijn favoriete adresje. Daarbij vind ik het ook belangrijk dat we onze spullen halen bij een winkel die goed is voor zijn leveranciers. Daar betaal ik graag meer voor. Verder ga ik normaal gesproken maandelijks wel een keer of twee uit eten: met mijn man en vriendinnen. Aan kleding ben ik nauwelijks iets kwijt. Ik koop alles tweedehands en alleen als we echt iets nodig hebben. Mijn telefoonabonnement heb ik net op aanraden van mijn vriend gewijzigd, zodat het een stuk betaalbaarder is. Zodra ik meer geld verdien, zou ik graag meer aan beauty uitgeven en dan vooral aan een duurzame schoonheidsspecialist. Lekker voor mezelf en een mooi initiatief om te steunen.’

Financiële vraag van Marije Douma

‘Ik zou graag willen investeren of beleggen in duurzame ondernemers. Wat zijn slimme investeringen en kan dat ook al met een klein bedrag als vijf euro?’

Financieel expert Rene Lamboo

‘Investeren kun je op allerlei manieren doen. Met kleine en grotere bedragen. Je kunt rechtstreeks geld investeren in duurzame bedrijven. Als je geen grote bedragen te besteden hebt, is crowdfunding een optie. Dat betekent dat veel mensen samen kleine bedragen (vaak) via een crowdfundingspagina uitlenen aan een bedrijf of groep particulieren voor een initiatief. Je kunt dan specifiek zoeken op duurzame initiatieven. Je hebt online allerlei platformen die bemiddelen bij dit soort investeringen. Er zijn er die zich specifiek richten op duurzame projecten, bijvoorbeeld Oneplanetcrowd. Je investeert een bedrag en krijgt rente over je investering. Er zijn wel risico’s aan verbonden. Als een bedrijf het niet redt, kun je (een deel) van je geld kwijtraken. Ook Lendahand is een bekend crowdfundingsplatform. Hier kun je bijvoorbeeld geld lenen aan groepen particulieren of aan bedrijven die zonnepanelen leveren aan dorpen. Vaak is vijftig euro het minimum dat je kunt inleggen. Probeer je investeringen wel te spreiden. Nooit wedden op een paard. Doe vooraf gedegen onderzoek naar de bedrijven en de platforms waarin je belegt. Dit geldt natuurlijk ook wanneer je rechtstreeks geld investeert in bedrijven. Wist je trouwens dat je ook groen kunt beleggen? Dat is eigenlijk ook een soort investeren in bedrijven. Daar kun je je ook eens in verdiepen. Dat kan vaak ook al vanaf kleine bedragen.’

