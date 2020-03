Money Talks met Lola: ‘Mijn administratie bijhouden voelt als een rustmoment’

In Money Talks geven verschillende vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo geeft hier wekelijks de beste tips voor.

Danseres Lola van Boxel dacht dat andere ondernemers ook zo genieten van hun administratie bijhouden. Toen ze erachter kwam dat ze hierin vrij uniek is, besloot ze om naast haar danscarrière ook een eigen boekhoudkantoor te runnen.

Naam:

Lola van Boxel (25)

Woont in:

Rotterdam

Werk:

‘In het derde jaar van de dansopleiding ben ik als freelance danseres gestart. Inmiddels werk ik vijf jaar als danseres, vooral uitvoerend werk en shows. Denk aan dinner shows, maar ook speciale uitvoeringen. Zo heb ik inmiddels twee keer met De Lama’s in Ziggo Dome gestaan en gedanst tijdens de openingsceremonie van het EK Vrouwenvoetbal. Verder geef ik ieder week dansles, vooral hiphop, aan kinderen vanaf zes jaar en volwassenen. Elke keer als ik op het podium sta, krijg ik weer een kick.

Daarnaast ben ik sinds mei vorig jaar ook boekhouder. Mijn administratie bijhouden, voelde altijd al als een fijn rustmoment van de week. In eerste instantie dacht ik dat dit voor andere ondernemers ook geldt. Al snel kwam ik erachter dat die boekhouding voor andere dansers vaak juist een struggle is. Daarom besloot ik andere ondernemers te helpen om meer structuur in hun boekhouding en daarmee hun bedrijf te krijgen. Mijn werk is veel breder dan alleen met cijfers bezig zijn en overzicht creëren. De administratie is de fundering van je bedrijf en belangrijk voor je toekomst en succes. Inmiddels help ik veel startende ondernemers en collega’s uit de danswereld. Ik vind het iedere keer weer mindblowing als alle puzzelstukjes in elkaar vallen en ik ze met mijn admi-tips, tricks en hacks verder kan helpen nog succesvoller te worden.’

Werkweek:

‘Gemiddeld 40 tot 50 uur, soms 55. Inmiddels ben ik de helft van de week met dans bezig en de andere helft met boekhouding. Behalve als ik mijn danslesplan voor de rest van de maand moet voorbereiden. Daar gaat vaak meer tijd in zitten. Al wisselt dit ook. De ene keer heb ik meteen genoeg inspiratie en ben ik na vier uurtjes klaar, de andere keer duurt het wat langer voor alles klopt en doe ik er drie dagen over.’

Kasboekje bijhouden: ‘Vanaf mijn eerste bijbaantje in de supermarkt op mijn vijftiende ben ik mijn inkomsten en uitgaven gaan bijhouden. Zo wist ik precies wanneer ik genoeg geld had om te shoppen. Van mijn ouders heb ik ook meegekregen om niet zomaar een grote uitgave te doen als je niet precies weet hoeveel er binnenkomt.’

Droomsalaris: ‘€ 5000 per maand. Op die manier kan ik ook meer investeren in mijn bedrijf en nog meer groeien als ondernemer.’

Financiële meevaller ‘Met de kleine ondernemingsregeling van 2019 mag je als ondernemer je btw terugvragen als je onder een bepaald btw-bedrag blijft. Mijn facturen zijn vaak btw-vrij of met laag btw-tarief. Daardoor heb ik vorig jaar 600 euro teruggekregen: een perfect bedrag voor mijn vakantie. Ik investeer veel in mijn bedrijf en vond dat mezelf op dat bedrag mocht trakteren.’

Financiële misser: ‘In de maand dat ik ging verhuizen en al extra kosten maakte, liet ik mijn telefoon in het water vallen. Ik moest dus een nieuwe telefoon aanschaffen á 800 euro. Precies in die dure maand. Dat kwam heel slecht uit.’

Volgen via: Administrationwithlola.com en @administrationwithlola

Inkomsten per maand

Nettosalaris – € 2500 – € 3000

Lola: ‘Mijn maandelijkse inkomen wisselt een beetje. Vijftig procent van mijn omzet boek ik over naar mijn privérekening, de rest investeer ik in mijn bedrijf. Sinds ik in mei vorig jaar ook als boekhouder werk, zie ik een stijgende lijn. Inmiddels zijn mijn inkomsten fiftyfifty. Verder maak ik mijn spaargeld pas over als ik zeker weet dat ik privé iets apart kan zetten.’

Uitgaven per maand

Huur (inclusief) – € 395

Boodschappen – € 250

Sport – € 27,50

Feestjes, etentjes – € 150

Internet en tv – € 20

Zorgverzekering – € 100

Kleding/uiterlijk – € 100

Goede doelen – € 10

Broodfonds – € 40

OV- € 40

Overige uitgaven – € 50

Sparen – € 100

Lola: ‘Ik sta eigenlijk nooit rood. Als ik het geld niet heb, geef ik het ook niet uit. Ik kan ook best zuinig leven. Zo doe ik een keer per week mijn boodschappen. Ik ben dan echt een bonusshopper en ga ook graag naar de markt. Verder ga ik eens in het halfjaar naar de kapper en koop ik alleen kleding als ik iets leuks zie.

Als danser is het onmogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarom heb ik me aangesloten bij een Broodfonds. Met een groep ondernemers sparen we geld voor het moment dat een van ons onverhoopt niet kan werken.’

Financiële vraag van Lola:

‘Ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat mijn uitgaven reëel zijn, maar wat als het nog minder kan? Ik zou dan ook graag willen weten of ik nog ergens op kan besparen. Wat zijn goede bespaartips waar je niet snel aan denkt?

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Door een aantal keer per week naar de winkel te gaan, geef je vaak ongemerkt meer geld uit dan wanneer je maar één keer per week gaat. Voor één persoon is 250 euro aan boodschappen best pittig. Probeer eens om een maaltijdplanning voor de hele week te maken. Gebruik vooral ook aanbiedingen en baseer daar je weekmenu op. Zijn de tomaten supergoedkoop? Dan kun je prima tomatensoep en pastasaus maken en ze ook door de salade doen. Gebruik ook zeker je vriezer om die week door te komen. Wist je bijvoorbeeld dat je vleesbeleg voor op brood gewoon in de vriezer kunt bewaren? Ook koken voor twee dagen kan flink geld schelen. Dus als je toch pastasaus maakt, doe dan ook een portie in de vriezer. Dat maakt meteen de verleiding kleiner om eten te bestellen of even snel uit eten te gaan. Want je hebt altijd iets in huis. Dat je al een kasboekje bijhoudt, scheelt enorm. Mensen die geen overzicht hebben, geven vaak veel meer uit dan ze zelf denken en komen aan het einde van de maand financieel in de knoop. Dus zodra je het gevoel hebt dat je niet weet waar je geld naartoe gaat, schrijf het eens een paar maanden precies op.’

