Ellis van der Does (30) is illustrator en animator en woont in Amsterdam.

Ellis van der Does (30) is illustrator en animator en woont in Amsterdam.

‘Als zelfstandig illustrator en animator werk ik onder meer voor Tumblr, BBC, Algemeen Dagblad en Nestlé. Ik vind het leuk dat elke opdracht anders is. De ene art director heeft een vastomlijnd idee, bij de ander krijg ik meer vrijheid. Ik word regelmatig gevraagd voor klussen die over maatschappelijke thema’s gaan. Zo heb ik voor Tumblr animaties gemaakt die organisaties bewuster maken hoe met fake nieuws om te gaan. En voor Lenny Letter maakte ik illustraties bij feministische politieke verhalen. Vorig jaar werd ik gevraagd een kinderboek te illustreren. Zo gaaf! Tabitha and Magoo dress up too, over een dragqueen die kinderen leert dat je mag zijn wie je wilt zijn. Mijn stijl is kleurrijk en humoristisch. Ik vond het vroeger al leuk om creatief bezig te zijn en ging na de Hogeschool voor de Kunsten naar Londen voor mijn master. Uiteindelijk ben ik pas afgelopen december teruggekomen. Na vijf jaar en mooie opdrachtgevers als BBC vond ik het tijd om iets in Nederland op te gaan bouwen.’

Werkweek

‘Ik werk drie dagen per week bij vacatureplatform Vacature Via en besteed drie dagen aan de rest van mijn freelanceklussen. Er zijn ook rustigere periodes waarin ik meer vrije tijd heb. Dan probeer ik die tijd ook echt te gebruiken om wat meer sociale dingen te doen en te wandelen, fietsen en lezen. Al ligt mijn werk nooit helemaal stil. Ik gebruik die tijd ook om mijn website te updaten en nieuwe klussen binnen te halen.’

Kasboekje bijhouden

‘Ik hou het altijd wel globaal bij, maar niet tot op de cent. Gewoon zodat ik zeker weet dat ik niet meer uitgeef dan er binnenkomt.’

Droomsalaris

‘€ 4000 per maand. Dan kan ik sparen en een huis kopen.’

Onderhandelen

‘Ik word er steeds beter in, maar het blijft geen favoriet onderdeel. Hoe hard ik erin ga, ligt ook aan hoe graag ik de klus wil. Ik zal nooit impulsief iets roepen en check regelmatig bij collega’s wat zij vragen. Door je research goed te doen, kom je zekerder over.’

Financiële misser

‘Ik deed een grote commerciële klus voor Nestlé, waarvoor ik vier karakters moest maken die ze gebruikten voor een socialmediacampagne en billboards. Dat leverde veel op, alleen duurde het niet de afgesproken dertig dagen, maar vier maanden voordat het geld op mijn rekening stond. Gelukkig had ik een spaarpotje, maar het was niet heel relaxed. De volgende keer vraag ik voor zo’n grote klus een percentage vooraf.’

Financiële meevaller

‘Dezelfde klus, omdat ik het geld goed kon gebruiken als buffer om mijn leven in Nederland op te starten en zo de tijd kon nemen om een nieuwe opdrachtgever te vinden die bij me past.’

Je kunt Ellis volgen via ellisvanderdoes.com en @ellis__.d

Inkomsten per maand van Ellis van der Does

Nettosalaris: € 2500

Ellis: ‘Mijn inkomsten van Vacature Via á 1500 euro gebruik ik om van te leven en mijn vaste lasten mee te betalen. Wat er eventueel nog bij komt aan freelance klussen, gemiddeld 1000 euro per maand, zet ik opzij. Zo heb ik altijd een spaarpot, mocht ik mijn vaste opdrachtgever kwijtraken. Als ik echt in geldnood kom, kan ik altijd bij mijn ouders aankloppen. Maar dat heb ik gelukkig nooit hoeven doen. Ik kan goed sparen als het nodig is, en ook prima uitgeven in tijden dat ik genoeg verdien. Van het geld van een mooie klus vind ik het bijvoorbeeld leuk mezelf ergens op te trakteren. Een avond uit eten of een sieraad. Zo heb ik van mijn klus voor Tumblr afgelopen maand een mooie ring gekocht.’

Uitgaven per maand van Ellis van der Does

Huur € 550

Zorgverzekering € 99

Boodschappen € 150

Reiskosten (trein) € 100

Sportschool € 60

Uit eten / besteld € 40

Totaal € 1.011

Ellis: ‘Sinds de lockdown doe ik niet meer dagelijks, maar hooguit twee keer per week boodschappen en dat scheelt een heleboel. Zo doe ik minder impulsieve aankopen en maak ik eten voor meerdere dagen. Ter afwisseling bestel ik af en toe. Verder leef ik de afgelopen tijd sowieso vrij zuinig. Zo kocht ik al steeds minder kleding toen ik er door mijn verhuizing weer achter was gekomen hoeveel ik eigenlijk heb. In het begin van dit jaar heb ik juist meer kleding verkocht en nu koop ik eigenlijk niets. Naar de kapper ga ik nauwelijks en qua beautyproducten koop ik alleen heel af en toe mascara. Mijn telefoonkosten zijn heel laag, doordat ik mijn telefoon zakelijk heb gekocht en een SIM only-abonnement heb.’

Financiële vraag van Ellis van der Does:

‘Samen met een vriendin wil ik al een tijd een eigen bedrijf opzetten, om minder afhankelijk te zijn van de toestroom van losse opdrachtgevers. We zijn van plan om duurzame, merchandise-achtige producten te maken die mensen bewuster maken van de klimaatcrisis. Het gaat voor mijn financiële plaatje om een investering van 350 euro per persoon en bij de verkoop van 50 producten spelen we quitte. We vragen ons nu alleen af of deze crisistijd financieel gezien wel een verstandig moment is om dit te lanceren. Kun je als ondernemer nu beter wachten met zo’n investering doen en het lanceren van een nieuw product of dienst?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Er is nooit een perfect moment om een bedrijf te beginnen. Dat we de komende tijd te maken krijgen met een economische dip, lijkt duidelijk. Maar hoe diep die dip zal zijn? Dat weet niemand. Misschien valt het mee, misschien valt het tegen. Er is altijd een goede reden om geen bedrijf te beginnen. Er wordt een crisis verwacht, je krijgt net een kind, je partner vindt het geen goed moment, en zo nog duizenden redenen. Je kunt aan de andere kant ook tig redenen bedenken om nu wel te beginnen. Mensen zijn meer dan ooit met het milieu en de aarde bezig en met de gevolgen van ons gedrag voor de toekomst. Zeker omdat de investering klein is – je schrijft 350 euro – zou ik me niet laten weerhouden door omstandigheden. Als het niets wordt, ben je 350 euro armer en veel ervaring rijker. Dus ik zou zeggen: go for it!’

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: anouk de kleermaeker (portret renee), istock