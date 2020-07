In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week advies en kijkt deze week mee over de schouder van Esther Schellingerhout.

(Online) marketing interim en maketingtrainer Esther Schellingerhout (34) heeft nu veel aan haar opgebouwde buffer.

‘Als marketing interim help ik bedrijven met hun (online) marketingvraag. Vaak word ik voor een halfjaar ingehuurd om meer omzet te behalen via de inzet van social media. Of om te helpen bij het lanceren van een nieuw product. Soms worden klussen verlengd en anders ga ik weer op zoek naar een nieuwe opdracht. Na mijn eerste klus duurde het drie maanden voordat ik een volgende had. Dat hoort een beetje bij het leven van een interimmer. Ik ben alleen geen type om dan te genieten van al die vrije tijd. Daarom besloot ik al snel in die periode een begin te maken met mijn trainingsprogramma gericht op startende ondernemers. Van deze groep krijg ik vaak de vraag of ik ze op weg kan helpen met hun marketingstrategie. Het enige probleem: ze hebben weinig budget. Daarom heb ik de ES Cademy opgezet. Hiermee help ik ondernemers om mijn vak te begrijpen en leer ik ze hoe zij van A tot Z alles zelf kunnen doen. Zo behalen zij zelf, binnen afzienbare tijd, meer omzet en begrijpen ze ook wat ze doen. Op deze manier kan ik veel meer ondernemers helpen en zijn de kosten ook behapbaar. De eerste enthousiaste reacties zijn binnen!’

Werkweek van Esther Schellingerhout

‘Officieel 32 uur plus alle uurtjes tussendoor. Behalve op vrijdag. Die dag ben ik samen met mijn zoontje van twee en blijft de laptop dicht. We gaan naar zwemles, het bos of het strand. Ook in de weekenden is het familietijd. Ik werk hooguit tijdens zijn middagslaapje. Met mooi weer loop ik graag hard. Lekker mijn hoofd leegmaken.’

Kasboekje bijhouden

‘Voor mijn onderneming wel, privé niet. Mijn man Jan-Willem, die in de financiële sector werkt, doet dit wel structureel. Ik weet wat erin komt en ongeveer wat eruit gaat.’

Droomsalaris

‘5000 euro. Dan kan ik mijn studieschuld eerder aflossen en meer sparen.’

Onderhandelen

‘Bedenk van tevoren goed wat je wilt verdienen. Probeer tijdens het gesprek in te schatten of de opdrachtgever direct een concrete prijs wil of nog gaat onderhandelen. Zet in het laatste geval altijd hoger in.’

Financiële misser

‘In maart was ik in onderhandeling voor een mooie klus van een paar maanden. Door de coronacrisis ging die helaas niet door. Extra balen omdat ik in september met zwangerschapsverlof ga. Nu de markt weer een beetje aantrekt, heb ik nog maar tweeënhalve maand te gaan. En met alle concurrentie is het lastig voor deze korte periode nog iets te vinden. In de tussentijd heb ik wel wat losse marketingklusjes opgepakt, maar ik had liever een gave interim opdracht gedaan.’

Financiële meevaller

‘Omdat het elk jaar gissen blijft wat er in totaal binnenkomt en wat ik moet afdragen aan inkomstenbelasting, weet ik nooit helemaal wat er overblijft van mijn buffer. Dit jaar hield ik veel meer over dan verwacht, waardoor de coronacrisis minder hard aankwam.’

Esther Schellingerhout kun je volgen via Escademy.nl en @escademy

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 3000

Esther Schellingerhout: ‘Ik verdien gemiddeld per maand zo’n 5000 euro. Ik betaal mezelf niet alles uit en spaar het overgebleven deel maandelijks, zodat ik een buffer opbouw. Dat kan ik straks goed gebruiken voor mijn zwangerschapsverlof. En het komt nu ook al goed uit, aangezien ik door de crisis dus geen grote opdracht heb binnengehaald. Al blijft het natuurlijk zonde dat mijn buffer hierdoor helemaal opgaat. Ik had ’m veel liever aangevuld, zodat ik na mijn zwangerschapsverlof ook nog wat spaargeld heb. In mijn tijd in loondienst verdiende ik ongeveer de helft. Na vijf jaar voor een heel leuk socialmediabureau te hebben gewerkt, besloot ik in september 2018 voor mezelf te beginnen. Niet voor het geld, maar vooral voor de vrijheid. Na de geboorte van onze zoon Matthias twee jaar geleden kreeg ik het Spaans benauwd van het idee dat ik terug moest naar lange, stressvolle werkdagen en reistijd. Nu bepaal ik zelf welk werk ik aanneem en voor welke bedrijven ik werk. Dat geeft lucht.’

Uitgaven per maand

Hypotheek (mijn deel) € 750

Diverse verzekeringen € 80

Boodschappen € 300

Zorgverzekering € 110

Auto € 48

Uit eten/bestellen € 150

Sporten € 34

Telefoon € 15,50

Kleding € 150

Kleding Matthias € 150

Beauty € 80

Aflossing studieschuld € 450

Totaal € 2317,50

Esther: ‘Elke maand zijn er wel onverwachte uitgaven, zoals een nieuw bed voor Matthias of een dakkapel laten repareren. Door regelmatig te bespreken wat eruit gaat, lukt het om op ons budget te letten. Al hoef ik nergens echt op te besparen. Ik geef graag geld uit, maar kan ook zuinig zijn. Zo heb ik moeite met dure dingen kopen voor mezelf. Het meeste gaat op aan vakanties, zo’n 6000 euro per jaar als we twee keer gaan, mijn zoontje en mijn studieschuld. Die los ik versneld af, want ik kan niet tegen die ballast.’

Financiële vraag van Esther

‘Het is soms moeilijk inschatten aan het begin van het jaar wat een fiscaal jaar gaat opleveren. Het is dan ook lastig te bepalen wat voor buffer ik kan opbouwen en wat uiteindelijk betaald moet worden aan inkomstenbelasting. Hoe kan ik dit duidelijker in beeld krijgen?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘Herkenbaar! Ook ik heb daar lang mee geworsteld als zzp’er. Veel mensen sparen als freelancer op één grote hoop. Het geld dat ze wegzetten voor btw, inkomstenbelasting, voor een vakantie en voor een financiëlebuffer gaat op één grote berg. Dan lijkt het alsof je een leuk spaarpotje hebt, maar als de belastingdienst aanklopt, valt het nogal tegen. Dat wil je voorkomen. Daarom spaar ik nu in verschillende potjes. Ik spaar zakelijk in spaarpotjes onder mijn zakelijke rekening. Daar zet ik apart mijn btw weg. In een ander potje zet ik een percentage aan inkomstenbelasting weg. In privépotjes spaar ik voor mijn persoonlijke buffer en voor die vakantie.

Vast percentage

Als je niet goed weet hoeveel inkomstenbelasting je weg moet zetten omdat je inkomsten nogal fluctueren, kun je het beste werken met een vast percentage. Kijk terug naar afgelopen jaren, overleg ook met je boekhouder als je die hebt, en bepaal een ruim percentage dat je van elke betaling in dat potje voor je inkomstenbelasting zet. Zo hoef je je nooit meer zorgen te maken over je aanslag, want je hebt ruim gespaard. En dan wordt het moment dat die aanslag binnenkomt juist een leuk moment. Waarschijnlijk zul je namelijk geld overhouden. Daarmee kun je een zakelijke buffer opbouwen of het gewoon lekker spenden natuurlijk. Dat is aan jou.’

