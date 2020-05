In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En bij welke financiële kwestie kunnen ze wel wat goede raad gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft advies en kijkt deze week mee over de schouder van Geertje Algera.

Geertje Algera (45) is smart-phonevideo-expert en woont met haar man Niels (50) en dochter Silje (6) in Utrecht.

‘Als smartphonevideo-expert geef ik trainingen ‘Professionele video’s maken met je smart-phone’. Sinds 2002 werkte ik bij KRO-NCRV waar ik in 2014 de eerste smartphoneverslaggever van de publieke omroep werd. Toen wist ik: dit is het. Inmiddels ben ik alweer bijna vier jaar fulltime ondernemer. Van BN’ers en CEO’s tot longartsen en rioolwerkers: ik heb een heel brede doelgroep. Juist die afwisseling maakt het zo leuk. Net als het feit dat smartphonevideo zo ontzettend veel mogelijkheden heeft. Je mobiel is eigenlijk een soort camera en montageset ineen. Je kunt alles zelf doen: zolang je maar weet in welke app en op welke manier. Als ik vroeger bij de omroep live wilde gaan voor iets urgents, was je zo tienduizend euro verder. Nu kan het zo hup vanaf de bank. Geweldig!’

Werkweek

‘Officieel werk ik 32 uur, maar vaak maak ik extra uren in de avonden of het weekend. In deze tijd heb ik een online training ontwikkeld, geschikt voor organisaties en ondernemers. Dat wilde ik al langer en gelukkig heb ik al verschillende aanvragen. Aan de beste privé-werkbalans heb ik de afgelopen jaren keihard gewerkt. Met name het eerste jaar liep het uit de hand: elke avond achter de laptop. Nu zet ik mijn telefoon ’s avonds uit en ben ik dankzij mijn coach beter in nee zeggen. Verder ontspan ik door yoga, veel wandelen en lekker met mijn dochter naar de speeltuin.’

Kasboekje bijhouden

‘Ik hou alles heel goed bij met e-boekhouden.’

Droomsalaris

‘Vroeger was het een doel om honderdduizend euro te verdienen, nu wil ik gewoon een lekker salaris. Alles boven modaal is prima. Vrije tijd is ook wat waard.’

Onderhandelen

‘Kan ik goed. Mijn geheim: weet wat je waard bent en denk als een man. Vrouwen zijn vaak te lief en meegaand terwijl je echt vol zelfvertrouwen ergens voor moet gaan. Ik krijg weleens de vraag of ik gratis wil spreken op een event ‘want die ene TEDx-spreker komt en doet dat ook.’ Nou, ik dus niet.’

Financiële misser

‘Ik heb gelukkig nooit een misser gemaakt, heb hooguit ergens tijd in gestoken die achteraf verspild bleek. Zoals toen ik een aanbieding kreeg voor een eigen app. Dat klinkt cool, maar na twee maanden werk bleek het voor mij helemaal niet te werken.’

Financiële meevaller

‘Ik maak weinig kosten en heb vanaf het prille begin een prima inkomen gehad. Wat ook helpt, is dat ik mijn LinkedIn-netwerk altijd goed heb bijgehouden. Daar heb ik al een behoorlijk aantal cursisten en mijn webmaster aan overgehouden.’

Geertje Algera kun je volgen via:

geertjealgeramedia.nl en @geertjealgeramedia

Inkomsten per maand van Geertje Algera

Nettosalaris: € 2500

Geertje: ‘Mijn inkomen wisselt elke maand. De ene keer € 6000 en nu door de crisis afgelopen maand € 1500. Daarvan leg ik altijd de helft opzij voor mijn belasting en ik hou rekening met mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering van € 5000 per jaar. Daardoor spaar ik meestal iets te veel. Dat komt weer goed van pas om van op vakantie te gaan. Verder ben ik geen echte spaarder. Ik investeer liever in mezelf en in mijn kennis. Zo heb ik alleen al dit jaar een training merkstrategie en zakelijk tekenen gevolgd. Dat werkt allemaal mee aan mijn doel steeds beter te worden.’

Uitgaven per maand

Hypotheek € 300

Zorgverzekering € 130

Boodschappen € 250

Reiskosten (trein) € 150

Sportschool € 21

Telefoon € 30

Kleding € 10

Beauty € 70

Uiteten € 50

Totaal€ 1011

Geertje: ‘Sinds januari koop ik nauwelijks kleding. Sowieso schaf ik alles tweedehands aan. Beter voor het milieu en het is natuurlijk goedkoper. Dit jaar heb ik in totaal nog maar vijftig euro uitgegeven. Leuk ook om te merken hoe creatief je ervan wordt en welke leuke tweedehandskledingzaakjes er allemaal in de buurt zijn. Voor mijn dochter kocht ik altijd al tweedehands merkkleding. Verder geef ik aan de sportschool – vooral yoga – € 125 per halfjaar uit. Normaal gesproken gaan we maandelijks uiteten, nu bestellen we wekelijks iets bij een restaurant in de buurt. Supermarkten overleven deze tijd wel, maar de horeca kan onze steun meer dan goed gebruiken. Net als de boeren. Daar bestel ik nu dus ook rechtstreeks producten als asperges.’

Financiële vraag van Geertje Algera:

‘Ik wil graag toewerken naar een meer constant en passief inkomen, zodat ik mezelf bij ziekte en vakantie hetzelfde kan uitbetalen als in andere maanden. Welke tips zijn er voor een constant inkomen als je inkomsten zo fluctueren als de mijne?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Ik snap dat het vervelend is dat je inkomsten zo wisselen. Er zijn in elk geval twee manieren om daar iets aan te doen. De eerste is het uitkeren van een vast bedrag aan jezelf. Ik lees dat je soms € 6.000 en soms € 1.500 omzet hebt. Door een buffer van inkomsten aan te leggen, kun je jezelf een vast bedrag uitkeren. Door even te bouwen aan een spaarpotje, kun je de uitkering aan jezelf gelijk houden, ook in mindere tijden. De tweede manier is door een vast en wellicht meer passief inkomen op te bouwen. Er zijn heel veel manieren om dat te doen. Je zou een ledenomgeving kunnen opzetten.

Stel dat iedereen een tientje per maand betaalt voor jouw content over jouw expertise en je hebt 100 leden, dan heb je je eerste € 1.000 terugkerend inkomen opgezet. Denk ook aan cursussen die je meerdere keren kunt verkopen. Je maakt die één keer en kunt die bijvoorbeeld iedere drie maanden verkopen, of de inschrijving gewoon open laten staan. Verdiep je ook eens in affiliate marketing, waarbij je een deel van de opbrengst krijgt wanneer iemand via een link op jouw website iets koopt. Ik kan me voorstellen dat je gebruikmaakt van bepaalde apps en accessoires die voor anderen ook handig zijn. Die kun je promoten en zo wat bijverdienen. Passief inkomen is een langetermijnplan. Je investeert in het begin een hoop tijd, om er over de langere termijn zonder veel tijdsinvestering geld aan te blijven verdienen. Succes!’

